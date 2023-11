Egy lépéssel közelebb a cukorbetegség megelőzéséhez

„Három év után felhívtam dr. Albert Andrást, hogy tartson egy előadást az idősebb cukorbetegeknek, és végülis az ő ötlete volt, hogy szervezzünk szűrővizsgálatot is. Aztán felhívtam Székely Róbertet a Máltai Szeretetszolgálattól, és ennek az együttműködésnek köszönhetően most a vércukormérésen túl számos más vizsgálatot is el tudunk végezni” – nyilatkozta az egyesület elnöke, aki is maga is cukorbeteg, és éppen ez ösztönözte arra, hogy közösségi tevékenységbe kezdjen.