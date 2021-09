Egy hétig a színjátszásé volt a főszerep Székelyudvarhelyen

Véget ért a dráMA kortárs színházi fesztivál idei kiadása Székelyudvarhelyen. A hétnapos rendezvényen tizennégy társulat 16 előadás át tekinthették meg a nézők, továbbá koncertek, könyvbemutatók, beszélgetések, filmvetítés és műhelymunkák tették változatossá a 12. alkalommal megszervezett kulturális rendezvénysorozatot. A fesztivál idején tartották a dráMÁzat drámaíró pályázat eredményhirdetését is.

Így festett az ünneplőbe öltözött székelyudvarhelyi Művelődési Ház a 12. dráMA idején • Fotó: Kelemen Kinga

A székelyudvarhelyi közönség nincs hozzászokva ilyen hosszú előadásokhoz, de örömmel láttuk, hogy feltöltődve, izgatottan jöttek ki a nézőtérről, tehát nyitottak voltak erre a nagy kihívásokkal teli produkcióra is

A két nagytermi előadás is rendkívül látogatott volt, és különösen kellemes meglepetésnek számított, hogy a szatmárnémeti Harag György Társulat nagyszabású produkciójára, a Raszputyin című előadásra nagyon sok helyi néző is kíváncsi volt.

A kortárs drámákra jellemző, hogy többnyire stúdiótérben viszik színre azokat, így általában nem egyszerű belépőt szerezni rájuk. Nem történt ez másként az idei dráMA idején sem, sőt, abszolút teltházzal játszottak minden stúdióelőadást, várólisták is voltak – tudtuk meg Dálnoky Rékától, a Tomcsa Sándor Színház művészeti vezetőjétől.

Minden nap volt TEA (Találkozás Egy Alkotóval), köztük talán a leglátogatottabb a magyar dráma napján tartott beszélgetés volt Visky Andrással, de mindegyik beszélgetésen elhangzottak igazi ínyencségek, kulisszatitkok az alkotás folyamatáról. Ezekből a néha igazán intim részletekből utólag is lehet csemegézni a színház honlapján, hiszen a fesztivál idején működő blogger-csapat jegyezte azokat, illetve olyanokat is begyűjtött tőlük, amiről a beszélgetéseken nem esett szó.

A programot igyekeztek úgy összeállítani, hogy sokszínű előadások legyenek, minden előadás az idei fesztivál jelmondatául választott „közös emlékezet” témájához igazodott.

Érdekes módon mindenki kicsit másképp vélekedik arról, hogy mi is a színház, így a cél az eltérő ízlések találkozója, összhangba fonódása is volt az idei dráMA idejére, amit sikerült is megvalósítani – mondta a művészeti vezető. Voltak a szakmának szóló programok, valamint előadások, koncertek, filmvetítések, közönségtalálkozók, és „hajnalig tartó beszélgetések, viták a dráMAkocsMÁ-ban arról, hogy mit jelent a művészet és mi a dolgunk ebben a világban” – fogalmazott Dálnoky Réka.