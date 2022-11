Egy héten át ünneplik a 110 éves a borzonti Gaál Tamás-iskolát

Egész hetes programsorozattal készülnek november 7–11. között Borzonton a Gaál Tamás-iskola 110 éves évfordulója alkalmából. A tanintézményben két összevont osztály működik jelenleg 27 gyerekkel, illetve egy óvodai csoport is. A szervezők számukra is színes programokkal készülnek, de a falu közösségét is be szeretnék vonni az ünneplésbe.

„A borzonti iskola a falu egyik legrégebbi épülete, és úgy gondolom, ünnepelni mindig közösségben jó, ezért hétfőtől péntekig a falu népét előadásokra hívjuk, de lesznek koncertek, különböző interaktív tevékenységek gyermekek és szülők számára” – mondta az ünnepség egyik szervezője, Kántor Boglárka tanítónő.

A meghirdetett program szerint minden reggel nyolc órakor félórás tornával indul a nap, de lesz előadás külön-külön az anya és az apa szerepéről a gyermek életében, ugyanakkor az iskola névadójáról is többet megtudhatnak az érdeklődők.

„Az iskolát Gaál Tamás plébánosról nevezték el, ő volt az a pap, aki elindította Borzonton az oktatást: eleinte házaknál tanított, ezt követően építették ezt az iskolát, amiben most is tanítunk, tanulunk. Az iskola nem volt mindig ilyen szép, nemrégiben teljes felújításra került sor. Büszkén mondhatjuk el, hogy most