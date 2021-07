Egy hét múlva indul a jegyárusítás az István, a király Székelyföldi Nagyprodukcióra

Megfeszített tempóban próbálnak a szereplők • Fotó: Kristó-Gothárd Hunor

A produkció alkotása jól halad, készülnek a jelmezek, próbál a kórus és a tánckar is. Az előadásra július 15-én éjféltől lehet jegyet váltani az eventim.ro honlapon vagy a sepsiszentgyörgyi Városi Kulturális Szervezőirodában. Az eseményre három kategóriában lehet jegyet váltani:

90 lej a VIP-kategória,

60 lej az 1. kategória,

30 lej a 2. kategória.

A jegyeket, valamint a jegyinformációkat magyar nyelven a ezen a címen érhetik el, ezután az esemény reklámjára kattintva, a kategória, majd az ülőhely kiválasztásával vásárolhatják meg. Az előadás öt dátumon, augusztus 20-án, 21-én, 22-én, 23-án és 24-én tekinthető meg a sepsiszentgyörgyi Sepsi Arénában.

Minden előadásra elérhető lesz az adott nap szereposztása az eventim.ro honlapon is, vagy a produkció Facebook-oldalán. A jelenleg érvényben levő COVID-szabályozás értelmében,

az előadás ideje alatt csak a maszkviselés kötelező.

Amennyiben a törvénykezés változik addig, a szervezők az augusztus 20-án érvényes szabályok szerint engedik be a nézőket. Az előadást 5 éven aluli gyerekeknek, a hangerősség miatt nem ajánlják. Továbbá, a szervezők fenntartanak helyeket mozgássérült személyek számára is, nekik a belépés ingyenes, kísérőiknek 30 lejes jegyet kell váltani az erre kijelölt helyekre. Ugyanakkor elindult az István, a király Székelyföldi Nagyprodukció honlapja is, amely elérhető a kultura.ro oldalon, az István, a király menüpont alatt.