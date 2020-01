Egy bölöni gazdaságban is megjelent a sertéspestis

Képünk illusztráció • Fotó: Pixabay

Sikó-Barabási Sándor a Kovászna Megyei Állategészségügyi Igazgatóság vezetője arról tájékoztatott, hogy a bölöni gazda már hétfőn értesítette a körzeti állatorvost, hogy a kocája elvetélt, és az est folyamán levágták. A mintát laboratóriumi vizsgálatra küldték, és visszaigazolódott a fertőzés jelenléte. Már szerdán megtették a szükséges óvintézkedéseket:

korlátozták a gazdaság környékén az állatok szállítását, a szakemberek ugyanakkor négy kocát és hét süldőt vágtak le.

A tetemeket elástak a helyi polgármesteri hivatal által kijelölt helyszínen.

HIRDETÉS

A pénteki ülésre a disznó-, és baromfi-tartók, valamint a vadásztársaságok képviselői is hivatalosak voltak, hiszen az országban tovább terjed a sertéspestis, és a madárinfluenza is megjelent – számolt be a főállatorvos. Abban maradtak, hogy

a prefektúra, a rendőrség és a csendőrség bevonásával szigorúan ellenőrzik az állatok és a hústermékek szállítását, hogy megelőzzék a sertéspestis terjedését, valamint azt, hogy a madárinfluenzát behurcolják a megyébe.

Amint arról beszámoltunk csütörtökön jelentették be, hogy fertőzött vaddisznótetemet találtak a baróti vadászterületen.

Kovászna megyében tavaly hét házisertésnél igazolták vissza az afrikai sertéspestis megbetegedést: Sepsiszentgyörgyön az Őrkő negyedben, Kőröspatakon és Középajta közelében egy farmon.