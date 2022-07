Egészségséta, ahol több település gondozottjai találkozhattak

Idén is megszervezte a Gyulafehérvári Caritas az Egészségséta nevet viselő programját Gyergyószentmiklóson a fogyatékkal élők és hátrányos helyzetűek számára. A séta lehetőséget teremt a találkozásra, a mássággal élők sokszínűségének a megmutatására. Idén a megszokottól eltérően, nemcsak gyergyószentmiklósi Caritas központba járókkal találkozhattak a séta során a városlakók, jelen voltak a csíki és udvarhelyi központokba járók is.

A nap indításaként a Márton Áron szociális központban gyülekeztek, majd a gyergyószentmiklósiakkal is találkoztak a fiatalok, hiszen a szociális központtól a könyvtárig sétálva tették meg az utat, egy pihenőt tartva a főtéri parkban, amikor meg is ajándékozták a járókelőket.

Nagyon örülök annak, hogy akik az előző években jelen voltak, most külön meghívás nélkül jelentkeztek, hogy ők is bekapcsolódnak. Ez azt jelenti számukra is fontos és jó dolog