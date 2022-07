Édesség és ínyencség – elkezdődött az V. Felsősófalvi Palacsinta Fesztivál

Hirdetés

Sok ínycsiklandozó palacsinta mellett igazi különlegességek is terítékre kerülnek: lehet kóstolni cukkinis, fürjtojásos, mézes, zöldcitromos és mentás-csokoládés palacsintát is. A Székelyhon csapata is képviseltette magát versenyen, a standnál a gesztenyepürés palacsinta mellett ingyenes Székelyhon, Nőileg és Krónika lapszámokat is lehet találni.