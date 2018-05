Édesanyák hete Csíkszeredában

Kézművesség az édesanyák hetén. Idén is sok rendezvényre várják az érdeklődőket. Archív • Fotó: Veres Nándor

Hetedik éve tevékenykedik Csíkszeredában a Csíki Anyák Egyesülete, és hetedik alkalommal szervezik meg az Édesanyák hetét is. A rendezvény május hetedikén délután öt órakor a Mikó-vár előtti téren lévő Születésfa meglocsolásával kezdődik, ezt követően tartják a megnyitót a megyei tanács épületének márványtermében. A következő napokban itt zajlanak majd az előadások,

számos előadó várja az anyákat, apákat, különböző témakörökben.

Itt lesz Kádár Annamária pszichológus, lesz várandós torna, babahordozási tanácsadás, ismertetik az Aviva-tornát. Magyarországi szakemberek beszélnek az anyák kompetenciájáról, az oxitocin hormonról, a szülésindulásról, szülésindításról. A szülés utáni torna, az anyatest is téma lesz, ahogy a szoptatás és a beszédfejlődés is, tartanak előadást az okostelefonok használatáról, a korai fejlesztés fontosságáról, a halál témakörének feldolgozási lehetőségeiről, az apaságról és az egyszülős családokról is.

Az Allmycrafts műhelyében (Márton Áron u. 10. szám) kézműves foglalkozások zajlanak a rendezvény ideje alatt, és előadást tart a gyimesközéploki Ordasok Hagyományőrző Néptáncegyüttes.

Május 12-én a rendezvény részeként megszervezik az e havi kórházlátogatást, a kismamák megtekinthetik a Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórház szülészeti osztályát, és aznap vásárt is tartanak babaholmik és hordozó kellékek cseréjére, eladására. A rendezvény tombolahúzással ér véget. A részletes program az egyesület honlapján, illetve Facebook-oldalán érhető el, a belépés minden eseményre ingyenes.

Figyelnek az igényekre



Ez az a nagyobb rendezvény, ahol több időt el tudnak tölteni egymás társaságában a csíkszeredai anyukák, ahol barátságok is születnek, és a látókört tágító előadásokat is meg lehet hallgatni − mondta Tiboldi Beáta, az egyesület elnöke, hogy miért szervezik meg a rendezvényt. Kifejtette, fontosnak tartja, hogy változatos szakterületekről hívjanak meg szakembereket, és odafigyeltek arra is, hogy olyan témákat is lefedjenek, amelyekről sokan érdeklődtek az egyesület által működtetett közösségi oldalakon. Így például ezért hívtak logopédus előadót is. Szintén szülői igény alapján idén az egyszülős családokról is szó lesz, Albert Ildikó pszichológus tart előadást a témában. Az is szempont volt az előadók és előadások kiválasztásánál, hogy a fiatal szakembereknek is teret biztosítsanak. A férfiakra is gondoltak, az apaságról szóló előadást és borkóstolót is szerveztek számukra.