Harmadik éve rendszeresen hirdetnek hobbicukrász-tanfolyamot a székelyudvarhelyi MÜTF-ön, mely idő alatt nem csupán helybéliek, hanem más megyében élők is itt csiszolták sütési tudományukat. A héten mi is bekukkantottunk egy tanórára, ahol egy ínycsiklandozó málnadesszert elkészítésére gyűltek össze a cukrásztanoncok.

• Fotó: Barabás Ákos

Bár mindegyik szakácskönyvben azt írják, hogy a tojásfehérjét keményre kell verni, a piskóta attól nő szépre, ha lágyabb tojáshabot készítünk, ami a kihabosított tojássárgába keverve nem törik össze, és sütéskor elasztikus lesz. A munkafolyamatnál fontos a sorrend, mindig a tojássárga kihabosításával kezdünk, utoljára pedig az átszitált liszt kerül a masszához. Ez utóbbit a tepsibe, sütőformába nem adagolva, hanem a keverőlapáttal egy mozdulattal tesszük bele, a széleknél kihúzva peremig. Ez azért lényeges, mert sütéskor elsősorban a közepe nő fel, így a lemaradt szélek miatt egy púpos piskótát kapunk – avat be néhány technikai fogásba a cukrász. Azt is megtudjuk, hogy

A sütőt László kezeli, mialatt néha megszólal egy aggályos hang: „szerintem már kész, odaég”. Mónika aggodalmára László a profi nyugalmával mosolyog. Mónika kizárólag az Esterházy-torta miatt jelentkezett a tanfolyamra, ami húsvét másod- és harmadnapjára van betervezve. Ezért azonban részt kellett vennie a többi találkozón is, de mostanra legalább megtanult pozsonyi kiflit és sajtos pogácsát sütni. Amit itt a többiekkel kipróbál, otthon is elkészíti, és majdnem mindegyikkel sikerélménye volt, a képeket pedig büszkén osztotta meg a csoport közösségi oldalán. A vállalkozó nem akar profilt váltani, csupán szeretteinek fog továbbra is sütni.

Várakozás közben beszélgetünk Zsolttal, aki nem egészen két éve sütötte első tortáját, interneten megosztott videókból inspirálódva. „Minden finomra sikerült, de nem úgy nézett ki, mint a videókon” – mondja a 22 éves fiatalember. Mivel kedvet kapott a sütéshez, szerette volna, hogy mutatósak legyenek alkotásai, a cukrásztitkokat pedig élőben akarta ellesni. Minden hétfőn Udvarhelyre utazik, mivel Marosvásárhelyen, ahol él és menedzsmentet tanul, nincs hasonló tanfolyam.

„Már az első alkalom is megérte, annyira tetszett. Most már tudom, hogy az adagokat be kell tartani, és akkor jó lesz. Nem szabad az után menni, hogy tegyünk bele egy evőkanál vagy egy kávéskanál valamit.” Elárulja, hogy otthon legalább egyszer mindent újrasüt, és most már elégedett alkotásai küllemével. Komolyan fontolóra vette, hogy szakképzett cukrásznak tanuljon, László sugallatára talán Budapesten.

Hogy a 12 éves Áron élete felnőtt korára milyen fordulatot vesz, még nem tudni, tény viszont, hogy szülinapi meghívottjainak saját maga készítette a Boci sütit és a sajtos kiflit, szülei pedig az általa sütött linzert vitték a bálba. Felnőttképzésről lévén szó édesanyja is részt vesz az órákon. „Megtanultam, hogy a tojást olyan hőmérsékletű vízzel kell megmosni, amilyen a tojás, és hogy nagy hülyeségeket ne csináljak” – mondja Áron, részletekbe azonban nem bocsátkozik.