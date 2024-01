Eltáncolt Munkácsy-képeket mutat be a Háromszék Táncegyüttes

Az előadás ötletgazdája Farkas Tamás, aki Békéscsabán megkerülhetetlenül szembesül Munkácsy szellemével. A világjárvány alatt gondolta ki, hogy a gigantikus életművet színpadra állítja, ennek jó apropóját adja a festőgéniusz születésének 180. évfordulója. Tapasztó Ernő támogatásával, illetve Gyarmati Gabriella békéscsabai művészettörténész segítségével megszületett az előadás forgatókönyve is.

Farkas Tamásnak nem ez az első közös munkája a HTE-vel, folyamatosan jó kapcsolatokat ápoltak eddig is, sőt az előadás ötletével már a korábbi igazgatót, Deák Gyulát is megkereste a koreográfus. Ezúttal Munkácsy tíz ismert képét táncolják majd el, tudtuk meg Farkas Tamástól, ám ezeket nem áruljuk el, hogy a nézőnek meghagyjuk a felfedezés, a művekkel való találkozás örömét. A zsánerképek és szalonképek is reprezentálva vannak, nyilván nem hiányzik közülük a Krisztus-trilógia, melynek egyik darabja adja az előadás címét is: Ecce Homo (Íme az ember) Ehhez illően