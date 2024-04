Drágul a víz Háromszéken, szerencsére most nem sokkal

„Tökéletes szolgáltatás nem létezik, ezért is kell folyamatosan fejlesztenünk, ami viszont anyagi kérdés. Az elmúlt években bevezetett fejlesztési alap mindenütt gyümölcsöző volt, mert volt végre keret, amiből előre tervezzünk.

Minden pályázati lehetőséget megragadunk, de sokszor ez sem elég, nem olyanok a pályázatok, hogy egy adott munkálatot el tudjunk belőle végezni, akkor az sem opció, hogy évekig víz nélkül hagyunk egy sereg fogyasztót. Ezért tartom fontosnak, hogy van saját keretünk, amiből tudunk lépni, és ezt használtuk is az elmúlt év során Kovásznán, Kézdivásárhelyen, Sepsiszentgyörgyön és Bodzafordulón is”

Az igazgató újfent megerősítette, hogy azért korszerűsítenek, hogy csökkenjenek a veszteségek, legyen a szolgáltatás minősége jobb és stabilabb, „ugyanakkor az automatizálás is olyan téma, amellyel foglalkoznunk kell, és foglalkozunk is, hiszen ez is hatékonyabbá teszi a rendszerünket” – mondta.