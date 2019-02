Dokumentumfilm egy alkotói útról és egy háborús történet különleges zenei élménnyel

Új arculatot kap a csíkszeredai Gál Sándor tér

Az érdeklődőknek is bemutatták a csíkszeredai Gál Sándor tér rendezése érdekében készült megvalósíthatósági tanulmányt, amelyről nemsokára a helyi önkormányzati képviselő-testület is szavazhat. Új parkoló, korszerűbb játszótér is készül a parkosított övezetben.