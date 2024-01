Döcög a Hívogató Románia projekt, elúszik az inflációval jó néhány munkálat ára

Nagyszerű hírnek számított 2022 tavaszán, hogy az európai alapok minisztériuma uniós támogatást szán az épített örökség megmentésére, valamint Háromszéknek is van nyerni valója e projektből, de azóta kiderült, annak megvalósítása igencsak akadozik. Sőt, annak örülhetünk, hogy egyáltalán nem halt el, és – ha csigatempóban is, de – előre araszolgatnak a 12 turisztikai útvonal egyikét alkotó bikfalvi kúriák és hagyományos épületek felújításával. Igaz, egyelőre papíron.

Bikfalva is a Hívogató Románia program nyertesei közé tartozott, a Kúriák útja keretében ugyanis a község nyolc udvarház, illetve a hagyományos építészet vonásait felmutató épület felújítására, esetenként eredeti állapotába való visszaállítására nyert támogatást.

A munkálatokhoz szükséges engedélyek beszerzése azonban jóval tovább tartott az elképzeltnél, és újabb akadályt jelentett, hogy a tavalyi év folyamán meghirdetett három egymás utáni közbeszerzésen nem jelentkezett kivitelező, aki elvállalta volna, hogy a 60 ezer eurós keretből (amiből előzőleg a szükséges tanulmányokra és engedélyekre is fordítani kellett) elvégzi a kijelölt munkálatokat.

Az épületek közül hat magántulajdonban van, egy lakóházat az önkormányzat két évvel ezelőtt megvásárolt, hogy abból múzeumot alakítson ki, illetve a kultúrotthon mögötti, ugyancsak a tulajdonát képező egykori bikaistállót is szeretnék felújítani, hogy ott – mint közösségi térben – hagyományos mesterségeket, kézművességet szemléltessenek, oktassanak.

– számolt be lapunknak Bordás Enikő, Uzon polgármestere, hozzátéve, a tanács ezért úgy döntött, újra elkészítteti a technikai dokumentációt, mert kiderült, hogy a felújításra szánt összeg már nem fedezi azon munkálatok árát, amelyek a tervekben szerepeltek.

Wegroszta László sepsiszentgyörgyi műépítész foglalkozott az épületek felújításának tervezésével, ő volt az illetékes az újratervezésben is. Mint a Székelyhonnak elmondta, 2022-től megnőtt az építőanyagok ára, és a munkadíjak is jelentősen emelkedtek, ezért több munkálatot kiiktattak, többnyire olyanokat, amelyek az épületek belsejében történtek volna, például szerkezet-megerősítés céljából. Nem mondanak le viszont a külső falakon, az oromfalon levő vagy az ablakokat keretező díszítő festések restaurálásáról (pl. a Zsigmond-kúria esetében), bár az is költséges.