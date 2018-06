Díjat alapítanak az interkulturális párbeszédért

Farkas Wellmann Endre: abban reménykedem, hogy nemcsak Gyalunak, hanem nekünk, magyaroknak is jó hírünket viszi ez a kiadvány • Fotó: Veres Nándor

Az egybegyűlteket vasárnap házigazdaként a tisztségétől megfosztott korábbi polgármester, Szőcs László köszöntötte a szerző felkérésére, „mert a vele történt eseményeknek is az a tanulságuk, hogy ki kell állnunk önmagunkért, az igazságért, és Gyalu bácsi egész élete is erről szólt”.

Mintha egy elsüllyedt szigetről vagy egy régi, víz alá merült hajóról került volna elő egy óriási kincs – körülbelül így élhetjük meg a Toldi román fordításának megjelenését

– fogalmaz Szőcs Géza a kiadvány fülszövegében.

Egyetlen kötetét magyarul írta



Gelu Păteanu 1925-ben született Kolozsváron. Megjárta a Duna-csatornát, a kényszermunkatábor után műfordító lett, a hetvenes években a bukaresti hetilapnál, a Hétnél talált szellemi otthonra. A Securitate elől Énlakára menekült, majd Etédre került, ahol tizenegy évig élt. 1990-ben, az első szabad március 15-ei megemlékezés alkalmával Fehéregyházán tartott beszéde után halálosan megfenyegették őt és családját, ezért végleg elhagyta Romániát. Budapesten telepedett le, az ELTE román tanszékén tanított. 1995-ben hunyt el, a Farkasréti temetőben kopjafa jelzi sírját. Abban hitt, hogy az együttélés és a kölcsönös megértés alapja a kulturális közeledés. Ez a hit áll hatvan kötetet számláló fordítói életműve mögött. Egyetlen verseskötetét magyar nyelven írta.

A kétnyelvű kiadványt először Budapesten mutatták be május 31-én, a Károlyi-palotában. „Ott azt mondtam, büszke vagyok arra, hogy ez a könyv Budapestről indul útjára, most pedig azt mondom, büszke vagyok arra, hogy hazaérkezett. Az egyik hely, ahol befejezte életét, a másik stáció, ahol barátja hűségesen őrzi hagyatékát, és ahol élénken él az emlékezete. Abban reménykedem, hogy hasonlóan nagy utat fog megtenni, sokfelé fog eljutni ez a kiadvány, és nemcsak Gyalunak, hanem nekünk, magyaroknak is jó hírünket viszi” – fogalmazott Farkas Wellmann, aki a Gyalu, a spíler című dokumentumgyűjteménnyel próbálta megértetni a költő, a politikus és elsősorban az ember élettörténetét, megszólaltatva a régi ismerősöket.

A szerző szerint a címben szereplő spíler szó arra utal, hogy

jó értelemben vett játékos volt. Végigkövetve az életét, a személyével foglalkozó titkosszolgálati és sajtóanyagokat azt mondhatjuk, hogy tudott élni, és különösen túlélni. Múltjában nem lehetett semmi olyat találni, ami arra utalt volna, hogy a politikai hatalom vagy másfajta érdekek meg tudták volna törni a jellemét. Egy talpig becsületes, nagy műveltségű, jóságos ember volt, aki elkötelezett módon szerette a magyarokat.

Farkas Wellmann ezután bejelentette, hogy a Magyar Pen Klub, az etédi önkormányzat és az általa vezetett Antropocentrum Kulturális Egyesület közösen Gelu Păteanu-díjat alapít, „mert azt szeretnénk, hogy Gyalu bácsi gondolatai ne vesszenek el az időben, és az interkulturális párbeszédért fogjuk kiosztani minden évben. Ezzel nemcsak az emlékét ápoljuk, hanem azokat az eszméket is előhívjuk, amelyekért harcolt.”

Az első díjazott Kutasi Mihály tanár lesz.

Végül egy kuriózumnak számító filmetűdöt is levetítettek, amelyen Gelu Păteanu színészként szerepel. Az Embernagy szobrok Péterffy András műve 1991-ből. Szintén ő rendezte a Levél a csillagvilágba című filmet is, Gyalu emlékére, a halálát követően. Mindkét alkotás DVD-mellékletként lelhető fel a bemutatott kiadványban.