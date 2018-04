Diákok, tulajdonosok, erdészek is részt vesznek az erdősítésben

Az elhúzódó télies időjárás miatt kissé kitolódott idén az erdőkben a csemeteültetés időszaka, de idén is jelentős területeken végzik el ezt a munkát. Hargita megyében a saját nevelésű facsemetékből van a legtöbb, az ültetésben a megbízott cégek mellett a területek tulajdonosai, diákok, erdészek is részt vesznek.

Folytatódik az erdőtelepítés. A facsemeték jelentős részét helyben nevelik. Illusztráció • Fotó: Tamás Attila

A csemeteültetéseket hagyományosan a március 15. és április 15. közötti időszakban végzik, de az időjárási viszonyok függvényében ez kinyúlhat későbbre is – Hargita megyében ez nem ritkaság, sokszor volt példa rá. Mint a Hargita Megyei Erdőigazgatóság illetékese, Szabó István erdőmérnök tájékoztatott,

idén az állami erdészet által ügykezelt területeken 281,09 hektáron végeznek erdőfelújítási munkálatokat, ebből a természetes felújulás 108,39 hektárt érint, 172,7 hektáron pedig csemeteültetés lesz.

Saját nevelésű csemeték

Az erdőfelújítások nagyobb részét, 211,67 hektáron az állami erdészet által szerződéses alapon ügykezelt közbirtokossági és magánerdőkben végzik, az állami tulajdonú erdőkben 69,42 hektáron történik ilyen munkálat. Utóbbiak esetében 47,52 hektárt érint a csemeteültetés, a szerződéses területeken pedig 125,18 hektárt. Ezek mellett csemetepótlásokat is végeznek a korábbi telepítésekben, az állami erdőkben 14,81, a szerződéses alapon kezelt erdőkben 28,73 hektáron. Az ültetéshez 768 000 facsemetére van szükség, az állami erdészet viszont ennél többel, 1 165 000 darabbal rendelkezik, ezek túlnyomó részét saját csemetekertekben nevelték. A leggyakoribb a lucfenyő, a jegenyefenyő, a fehér- és vörösfenyő, de ültetnek bükköt és hegyi juhart is – az ültetőanyag egy részét a környező megyék erdészeti igazgatóságaitól szerzik be.

A diákok is bekapcsolódnak

Az ültetés egy részét szerződéses alapon megbízott cégek végzik, de az erdészeti szakszemélyzet a csemetekertekben, illetve az erdőkben végzett munkálatokban is részt vesz.

A szerződéses alapon ügykezelt közbirtokossági és magánerdőkben a tulajdonosok is hozzájárulnak az ültetéshez, illetve minden erdészeti alegység együttműködik tanintézetekkel is, a diákok minden évben részt vesznek az erdőtelepítésekben

– tájékoztatott Szabó István. A Szépvízi Erdészeti Hivatal vezetője, Szabó Mária szerint az általuk kezelt területeken Hargita megyében 17,3 hektáron végeznek erdőtelepítést, Bákó megyében pedig 7,1 hektáron, emellett 5 hektáron lesz pótlás a korábbi ültetvényekben – ehhez 110 ezer facsemetére van szükség. Saját csemetekertjükben termelték az ültetőanyag jelentős részét, amelyet ezután kezdenek kiültetni.

A legnagyobb arányban lucfenyőt ültetnek, amelyet még kevés vörösfenyővel és hegyi juharral egészítenek ki.

Helyi cégek, napszámosok

Szintén a késlekedő tavasz miatt most kezdődik a csemeték munkatelepekre való szállítása a Csíki Magánerdészet által felügyelt erdőterületeken – tájékoztatott Orbán Zoltán erdőmérnök, az erdészet illetékese. Esetükben 185,1 hektárt ültetnek be facsemetékkel, emellett 33,81 hektáron hiánypótlást végeznek a korábbi ültetvényekben. Megtudtuk azt is, hogy összesen

848 000 csemetét használnak fel, a munkálatokat pedig a közbirtokosságokkal szerződési viszonyban levő, szakmai bizonylattal rendelkező, nagyrészt helyi cégek, esetleg a közbirtokosságok által alkalmazott helyi napszámosok végzik.

Többnyire itt is lucfenyőt ültetnek, ezekből legtöbbet a közbirtokosságok maguk termeltek meg, de egynegyed részét magántermelőktől szerezték be, és egy kisebb mennyiséget az állami erdészettől.

Az elegyfajokat (hegyi juhar, jegenyefenyő, bükk, erdei fenyő ) egy háromszéki és egy helyi magántermelőtől szerezzük be, a vörösfenyőt az idén az állami erdészettel szerződtük le

– ismertette Orbán Zoltán.