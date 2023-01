Debrecenbe költöztek az udvarhelyi pszichológus sírversei

„Nem egy ismerősöm szót emelt már az ellen, hogy a temetőinkben a régi sírköveket egyszerűen egymásra hajigálják, méltatlan módon hulladékként kezelik. Nos, én most a tettek mezejére lépek, a magam módján! Nem akarok több ilyen elszomorító képet látni, ezért a Birton László barátommal

„Itt nyugszik a feleségem, jó most neki, hát még nékem” – ilyenszerű „sírverseken” derülhettek tavaly novemberben a székelyudvarhelyiek, január 21-ig a csíkszeredaiak, jelenleg pedig a debreceni Tímárházba betérők. A fekete humorral átitatott rímek Dósa Zoltán székelyudvarhelyi pszichológus, egyetemi docens kilenc év után tavaly újra kiadott, Sírversek. Katasztrófaköltészet című kötetében jelentek meg, gyerekkori barátja, Birton László gyulakutai alkotó mintegy harmincat ráfestett sírkőutánzatokra, ezekből a plakettekből állt össze a kissé morbid, de annál szórakoztatóbb tárlat.

– írta Dósa Zoltán az első kiállítás apropóján.

A Debreceni Egyetemen doktorált, tanári pályája (a Babeș–Bolyai Tudományegyetem docense, a Székelyudvarhelyre kihelyezett pedagógusképző tagozat vezetője) mellett prózát is ír, igaz, ahogy fogalmaz: megmaradt a kecskerímeknél; az első sírverset tizenegy évvel ezelőtt írta. Hogy áldás vagy teher nem megfelelni másoknak, hasonló lehet, mint a négylevelű lóhere veszte: mindenki ezen különbözősége miatt őt tépi le – mondta a debreceni kiállításmegnyitón, amikor különös hobbijáról kérdezték.

Kitért arra is, hogy a magyar kultúrkörben gyakoriak a sírversek, elsősorban azonban szájról szájra terjednek, még a műfaj szülőföldjén, Székelyföldön is. Tudósításában a Haon.hu szellemesen állapította meg: „bár konkurencia a művészetben is akad, egyedisége miatt Dósa Zoltánnak és sírköveinek nem kell tartania holtversenytől”.