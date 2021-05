Dâmboviţa megyei férfiak loptak fát Csíkszenttamáson

Dâmboviţa megyei férfiak próbáltak fát lopni a Hargita megyében, ám a rendőrök időben lefülelték őket és eljárás indult ellenük. Ezenkívül egy kerékpárbaleset is történt valamint törvénytelenül farakományt szállító, ittas- és bejegyzetlen gépjárművel közlekedő sofőr is rendőrkézre került a megyében a keddi nap folyamán – számol be a Hargita Megyei Rendőr-főkapitányság.