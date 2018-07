Csobotfalva dísze lett a felújított kultúrház

A csobotfalvi kultúrház régi és megváltozott arculata • Fotó: Gecse Noémi

Aki már korábban is járt az akkor megviselt, megrongálódott kultúrházban, most egy pillanatra elbizonytalanodhat, ha ismét megérkezik oda, mert teljesen új, másképp kinéző épületet talál. A jellegtelenség helyett most

ízléses külsőt kapott a kultúrház, a világos színű homlokzaton natúr színű faburkolat is van, ezzel egyező új nyílászárókkal.

Bent hétfőn még javában dolgoztak az építők, csempéztek, festettek, a nagyteremben pedig, ahol a színpad új burkolata is elkészült, a padlót rakták le.