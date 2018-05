Csíkszeredai Könyvvásár: a könyvek, beszélgetések, foglalkozások, koncertek tere lesz az Erőss Zsolt Aréna

Új arculattal és elgondolásokkal jelentkezik a Csíkszereda Polgármesteri Hivatala által szervezett, harmadik könyvvásár, ez a vásár terének berendezésében is megmutatkozik majd. A Csíkszeredai Könyvvásár helyszínén Ráduly Róbert Kálmán, Csíkszereda polgármestere „kalauzolt” végig.

Infografika: Tóth Szilárd

létrehozták a csarnok emeletén levő térben a Fodor Sándor-termet. Ezzel annak a lehetőségét is megteremtették, hogy egyidőben több programot tudnak kínálni a látogatóknak.

Már hétfőn elkezdődött a Csíkszeredai Könyvvásár helyszínének előkészítése az Erőss Zsolt Arénában, lehelyezték a parkettvédő burkolatot, a hang- és színpadtechnikusok helyszíni szemlét tartottak, ugyanígy a rádiósok is. Kedden nekifogtak a standok felállításának, tehát ahogy közeledik a csütörtöki megnyitó időpontja, egyre látványosabb lesz a vásár építkezése.

Gyereksarok és kávézó

A polgármester elmondta, szervezőként próbáltak a helyi kiadók igényéhez igazodva, olyan elhelyezést kialakítani, hogy például

játéksarkot is tudjanak működtetni. A tavalyi vásáron is volt ilyen, és nagy örömmel keresték ezt a helyet a gyerekek és fiatalok. Ugyanakkor kávézó is fog működni a vásár ideje alatt.

„A vásáros térnek a legvégére akartuk ezt elhelyezni, de végül az lett a szempont, hogy az esti koncertek alatt – amelyek a lelátóról nézhető események lesznek – is lehessen elérhető ez a bohémebb, kávés-boros kínálat. Így a kávézó a földszinten, az előtérben, a bejáratnál lesz elhelyezve. Gyakorlatilag, a látogató, aki belép a csarnokba, ezzel a felülettel fog először találkozni és ezen keresztül tud a vásártérbe belépni és a rendezvényen részt venni”– magyarázta Ráduly Róbert Kálmán.

A Csíkszeredai Könyvvásár programjai külső helyszíneken is zajlanak majd, szerzők tartanak iskolákban rendhagyó irodalomórákat, az Új Kriterion Galériában pedig beszélgetésen vehetnek részt és kiállítást tekinthetnek meg az érdeklődők.

Gyerekek, irány a könyvvásár!

A harmadik csíkszeredai könyves szemle szervezői és a vásáron résztvevő könyvkiadók ezúttal is hangsúlyosan figyeltek a gyerekekre a program összeállításakor. A Csíkszeredai Könyvvásár csütörtökön 13 órától a Sebő együttes gyerekeknek szóló koncertjével és könyvpremierrel indul:

színpadon lesz a Gutenberg Kiadó és a budapesti Gryllus Kiadó közös kiadványa, az Árdeli szép tánc megzenésített versei, Kovács András Ferenc költő közreműködésével.

Az együttes tagjai és KAF a kétezres évek végén ismerkedett össze, több rádiójátékon és sok közös fellépésen vannak túl. Sebő egyre több vershez írt zenét, míg végül létrejött egy teljes albumra való zenei anyag és abból egy CD+könyv kiadvány, olyan versekkel, mint a Hajnali csillag peremén, Erdélyi tél, Bálványos, Árdeli szép tánc, Sárpataki csujogatók vagy a Maros hídja leszakad.

17 órától Meddig ér a rigófütty? Címmel a Gutenberg Könyvesbolt interaktív gyermekfoglalkozásán lehet részt venni a madarak és fák napja kapcsán Macalik Kunigunda biológus közreműködésével.