Csíkszeredában is sokan inkább zsebbe nyúlnak és magánklinikákhoz fordulnak az egészségügyi problémáikkal

Térségünkben is sokan – és egyre többen – inkább kifizetnek több száz lejt egy vizsgálatért vagy kisebb beavatkozásért magánklinikákon, mintsem hónapokat kelljen várakozniuk ezért az állami egészségügyi rendszerben, ami ingyenes az egészségügyi biztosítással rendelkezőknek. A hosszú előjegyzési idő megtakarítása mellett, a minőségibb egészségügyi szolgáltatások miatt is választják sokan a magánszektort.

Vannak, akik a hosszas várakozást szeretnék elkerülni, ezért választják a magánklinikákat • Fotó: Gecse Noémi

Csíkszeredában jelenleg több magánklinika is működik. Ezek az utóbbi évtizedben nyitották meg kapuikat, ezalatt pedig jelentősen bővítették a szolgáltatásaikat, ami azt jelenti, hogy egyre nagyobb az igény rájuk – mondta lapunk érdeklődésére Demeter Ferenc, a Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórház nemrég leköszönt menedzsere, aki tíz évig látta el az említett tisztséget. Mint mondta,

a magán egészségügyi szektorban leginkább a járóbeteg-ellátásra van igény, ugyanis amellett, hogy az ezzel járó költségeket sokan még megengedhetik maguknak, ezeken a klinikákon nem kell heteket-hónapokat várni a kivizsgálási időpontokra, ez pedig nagyon sokat nyom a latba, amikor az ember beteg.

Elfogadható árak

Demeter tapasztalatai szerint a magánklinikákon való kezelést nyilván nem mindenki engedheti meg magának, azonban a csíkszeredai klinikák elfogadható árakkal dolgoznak.

Van, hogy az ember zsebbe kell nyúljon ha gyorsan akarja intézni az ügyeit, vagy akár szeretne egy második orvosi szakvéleményt. Ilyenkor elmegy kórházba majd elmegy magánrendelőbe, s aztán eldönti, hol folytatja az esetleges krónikus betegségének a kezelését

– tette hozzá. Magánkórház Hargita megyében nincs, Demeter szerint ez az alacsony lakosságszámmal magyarázható, ugyanis így nem éri meg, hogy ilyen intézetbe fektessenek be a környékünkön.

Rá vannak kényszerülve

Orbán Imre, a csíkszeredai Multimed klinika vezetője úgy látja, két tényező van, amiért az emberek inkább a magán egészségügyi ellátást veszik igénybe: az egyik, hogy az állami szektorban az ellátás minősége néha kifogásolható, a másik pedig a hosszú várólisták.

A magánklinikákon minőségibb egészségügyi ellátást kapnak a páciensek, még ha fizetni is kell érte. Az előjegyzési időpont pedig mindig be van tartva

– fogalmazott, hozzátéve, véleménye szerint sok beteg rá van kényszerülve arra, hogy a magán orvosi szolgáltatásokat vegye igénybe. Azt is megtudtuk, a páciensek leginkább a járóbeteg-ellátást veszik igénybe náluk, illetve azokat a szolgáltatásaikat, amik egyedinek számítanak a megyében. Ár szerint 50 lejtől 1000 lejbe is kerülhet egy vizsgálat, beavatkozás – számolt be Orbán Imre.