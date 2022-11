Csíkszereda és Székelyudvarhely: ugyanaz a hőmérséklet, mégis nagyon más

Az időjárási körülmények közti eltérés később a fokokban is megmutatkozik, délelőtt tíz órára Székelyudvarhelyen már plusz 1 Celsius-fokot mértek, míg Csíkszeredában bőven maradt a mínusz tartomány (–3 Celsius-fok).

A nappali csúcshőmérséklet pedig még kirívóbb, hétfőn ugyanis a hargitai megyeközpontban csak 0,3 fokig enyhült az idő, Székelyudvarhelyen ezzel szemben 13,8 fokot mértek.

Hirdetés

Egyébként a hegyközi medencéinket érintő tartós ködre a szentegyházi meteoállomás vezetője is felhívta egy korábbi Facebook-posztjában a figyelmet, megosztva egy műholdképet is, amelyen szépen látszik, amint „megüli” a köd az alacsonyabb tájegységeket, „kitöltve, mint kenyértészta a tekenyőt, sőt még néha-néha ugyanúgy bele is ragad, ha túl sokat ül benne”.