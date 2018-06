Csíkszentdomokoson zajlik az egészségügyi szűrőprogram

Képünk illusztráció • Fotó: Veres Nándor

A már hagyományossá vált egészségi állapotfelmérő program célja a települések lakosainak orvosi ellátásban való részesítése – erről tartottak sajtótájékoztatót hétfőn a helyszínen. Elhangzott,

a Bács-Kiskun testvérmegyei szakorvosok hétfőtől csütörtökig 16 óráig, pénteken pedig 14 óráig vizsgálják a község lakóit a Márton Áron Általános Iskola sporttermében.

Az odaérkezők labor-, belgyógyászati, radiológiai, bőrgyógyászati, reumatológiai, gyermekgyógyászati, sebészeti és neurológiai vizsgálatokon vehetnek részt.

Karda Róbert, Csíkszentdomokos polgármestere örömét fejezte ki, hogy idén a község lakói vehetik igénybe az egészségügyi szolgáltatásokat, amely nem csak a domokosiaknak, hanem a környező települések lakóinak is jó lehetőséget kínál az egészségügyi állapotuk felmérésére. A sajtótájékoztatón jelen volt Rideg László, a Bács-Kiskun megyei önkormányzat elnöke is, aki szerint mindig nagy öröm nekik Székelyföldre jönni, és segíteni a helybélieken. Svébis Mihály, a Bács-Kiskun Megyei Kórház főigazgatója arról számolt be, örömteli, hogy már több mint tíz éve zajlik ez a kezdeményezés, amely részeként Hargita megyei településeken szűrik a pácienseket.

Dr. Tar Gyöngyi, a Hargita Megyei Egészségügyi Igazgatóság vezetője azt emelte ki, hogy

Romániában nincs hatékony lakossági egészségügyi felmérés, ami miatt irigykedve tekinthetünk át a határon túlra.

Mint mondta, a kecskeméti orvosok jelenléte minden évben mobilizáló hatással is van a lakosság körében, hiszen szívesen vesznek részt lakosok a szűrővizsgálatokon. Borboly Csaba, Hargita Megye Tanácsának elnöke szerint Bács-Kiskun megye és Hargita megye jó barátok, és Magyarország újraválasztott kormányának is köszönhetően folytathatják az együttműködést.