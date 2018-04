Csíkkarcfalván találkoznak a felcsíki egyházi kórusok

Hétszáz kórista jelenlétére számítanak Csíkkarcfalván • Fotó: Kristó Róbert

A találkozót szombaton a csíkkarcfalvi plébániatemplomban tartják, ahol tíz órától ünnepi szentmisén vehetnek részt az énekkarok tagjai, illetve az érdeklődő hívek – osztotta meg érdeklődésünkre Bálint Zoltán. A házigazda kórus vezetője azt is elmondta,

a mise után két-két kórusművet hallhatnak a jelenlevők a résztvevő felcsíki főesperesi kerület egyházi kórusainak előadásában, majd közös éneklés következik.

Az eseményen mintegy hétszáz kórista vesz részt.

Az előző évekhez képest eggyel több, huszonegy egyházi kórus mutatja meg tudását a találkozó alkalmával. Idén először vesz részt a találkozón a csíksomlyói Szent Péter és Pál plébániatemplom énekkara, de énekel majd a csíksomlyói kegytemplom, a csíktaplocai plébániatemplom és a csíkszeredai Millenniumi templom kórusa is. Hallhatják mellettük Csíkdelne-Csíkpálfalva, Csíkszentmiklós-Borzsova, Szépvíz, Csíkszentmihály-Csíkajnád, Csíkcsicsó, Madéfalva, Rákos-Göröcsfalva-Vacsárcsi, Csíkmadaras, Csíkdánfalva, Csíkszenttamás, Csíkszentdomokos, Balánbánya, Gyimesfelsőlok, Gyimesközéplok, Hidegség és Gyimesbükk karainak énekét is. A fellépők sorát a házigazda, Csíkkarcfalva és Csíkjenőfalva közös egyházi kórusa zárja.

HIRDETÉS

Bálint Zoltán kántor arról is beszámolt, hogy második alkalommal tölti be a szervező szerepét az egyházközségük, legutóbb 21 évvel korábban adott otthont településük a találkozónak. Elmondása szerint elsősorban amiatt tartják fontosnak minden évben megszervezni a kórustalálkozót, mert ilyenkor is lehetőség nyílik a Jóistent dicséretére. Emellett pedig az sem elhanyagolható, hogy egy jó lehetőség a térségi kórusok tagjainak és vezetőinek a találkozásra, a megismerkedésre. Mivel a kórustagok tulajdonképpen karitatív munkát végeznek, anyagi juttatás nem jár az éneklésre fordított idejükért, ez az esemény egyfajta fizetség és motiváció is – részletezte a kórusvezető.