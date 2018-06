Csíki anyák gyermekvállalása számokban – egy online bejegyzés elemzése

Közel hetven éve máshol alkot, de Ditró mindig magáénak tartja

Gaál András festőművész 1949-ben hagyta el Gyergyóditrót, szülőfaluját, gyermekkora színhelyét. Most újabb kiállítással tért haza, hogy képei által számoljon be arról, mi is történt vele az elmúlt évtizedekben.