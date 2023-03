Csép Éva Andrea: a kormányzás arról szól, hogy megkönnyítsük az emberek, a családok hétköznapjait

– A járvány és a szomszédban zajló háború komoly megpróbáltatás elé állította a gazdaságot és az embereket. Ebben a helyzetben őket most az foglalkoztatja, ki tudják-e fizetni az energiaszámlákat, lesz-e elegendő pénz ételvásárlásra a megnövekedett árak közepette. Melyek azok az intézkedések, amelyeket az RMDSZ azért tett, hogy a családok élete könnyebb legyen?

– Civilszervezetekkel, kismamákkal, nagycsaládosokkal, nyugdíjasokkal és fogyatékkal élő személyekkel rendszeresen konzultálok. Az egyik legtöbbet tárgyalt téma a bölcsődék. Tudjuk, kevés van. Éppen ezért az RMDSZ országszerte 203 új, környezetbarát bölcsőde megépítésére biztosított forrásokat, ezek építése el is kezdődött, ezzel

A földgáz árának támogatása nélkül kétszer ekkora lenne a gázszámla. Az áramért a kisfogyasztóknak támogatás nélkül háromszor, az átlagos háztartásoknak két és félszer annyit kellene fizetni. Ezek az RMDSZ javaslatai voltak. Arra pedig különösen büszke vagyok, hogy kezdeményezésünkre a legalább háromgyermekes családok és azok a szülők, akik egyedül nevelik gyermekeiket, fogyasztásuktól függetlenül kedvezményes áron fizethetik villanyszámláikat. A kedvezményezettek között vannak azok a fogyatékkal élők is, akik felgyógyulásukhoz elektromos eszközöket használnak.

Egy másik sikeres történet: sok nevelőszülő, örökbe fogadni kívánó keresett meg minket. Egyszerűsítettük az örökbefogadási procedúrát, anyagi juttatásokat vezettünk be az örökbefogadó szülőknek, valamint az összeszokási szabadság ideje alatt, amelyet egy évről két évre emeltünk, a gyereknevelési szabadságnak megfelelő összegre jogosultak ezek a szülők. Minden gyereknek joga van békés, nyugodt családi környezetben felnőni,

– Egy válságos környezetben, amit lehetett, azt meg is tettük, viszont nagyon sok tennivalónk van még a családok támogatását illetően.

Azok a kismamák, akik a gyermek fél éves kora előtt visszamennek dolgozni, jogosultak az úgynevezett visszailleszkedési pótlékra, egészen addig, amíg a gyermek be nem tölti a két évet. Ez 1500 lej. Mi azt kezdeményezzük, hogy amennyiben a szülők visszatérnek dolgozni, lemondanak erről a plussz juttatásról és szívesen bíznák gyereküket a még dolgozó nagyszülőkre, akkor a nagyszülők is jogosultak legyenek a gyesre.

– Javában zajlik az RMDSZ kormányzati konzultációja. Ebben az időszakban az erdélyi magyarok elmondhatják a véleményüket a kormányzásról. Miért fontos ez?

– Több mint két éve vagyunk kormányon, érdemes hát a félidőn túl számba venni, amit elvégeztünk, és azt is, ami még előttünk áll. Ennek leghasznosabb módja, ha eredményeinket és terveinket megbeszéljük a közösségünkkel. Ezt tesszük most: találkozókat, fórumokat szervezünk Erdély-szerte, és létrehoztunk egy honlapot is, a kormany.rmdsz.ro oldalt, ahol értékelni lehet az RMDSZ kormányzati munkáját egy rövid kérdőív kitöltésével. Én arra kérek mindenkit, hogy ne tartsa magában a javaslatait.