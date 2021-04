Családias lakópark épül Székelyudvarhelyen (x)

• Fotó: Erdély Bálint Előd

A házak építése egyébként néhány héten belül elkezdődik, többe már idén beköltözhetnek a tulajdonosok.

Előlegezni lehet

A vállalkozók elmondták azt is, hogy már most meg lehet tekinteni a különböző lakások műszaki és látványterveit, továbbá más információkkal is szolgálnak az érdeklődőknek. Természetesen lehet már előleget is fizetni a házakért, a korán érkezők előnye, hogy több helyszínből választhatnak. A vállalkozók leszögezték, nem házeladásban, hanem lakóparkban gondolkodnak, ami azt jelenti, hogy egy megfelelő közösség kialakítására is hangsúlyt fektetnek. Szeretnék, ha minél több családnak adhatnának otthont beruházásukkal. További kérdésekkel a 0722–520 959-es vagy a 0751–765–638-as telefonszámot kell tárcsázni.