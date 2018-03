Családbarát újdonságokkal bővítenék a somostetői parkot Marosvásárhelyen

Marosvásárhelyen felújítják a somostetői játszótéren levő sporteszközöket, grilleket és újabb fedett pihenőket alakítanak ki. Jelenleg a játszótéri eszközök le vannak fedve, tervek szerint április elején lehet majd újra használni őket. Közben a volt szabadtéri színház mellé virágos pihenőket alakítanak ki és vasárnaponként ebéddel is fogadják a marosvásárhelyieket és nemcsak.

• Fotó: Haáz Vince

A somostetői játszóteret a téli hónapokban mindig lezárják, az eszközöket beborítják, hogy a csapadék és hideg ne tegye tönkre a fából készült elemeket. A tervek szerint hónap végén, április elején újra megnyitják a teret. Kisebb átalakításokat már végeztek rajta, főként a hátsó részen levő piknikező helyen.

Négy újabb fedett pihenőt helyeztek el, ahol árnyékban lehet elfogyasztani a helyben megsütött vagy otthonról hozott harapnivalót. A városháza tájékoztatása szerint felújítják a grillsütőket is és a sporteszközöket is ellenőrzik, s ha szükséges azokat is kicserélik.