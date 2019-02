Cenzúrázott művészet? Kifogásolt utcazene-bizottság Marosvásárhelyen

Gáspárik Attila az intézményesített cenzúrát nehezményezi • Fotó: Haáz Vince

Az RMDSZ legújabb önkormányzati képviselőjeként, első saját kezdeményezésével éppen az utcazenélést szerette volna lehetővé tenni Vajda György, a javaslatát el is fogadták a novemberi tanácsülésen, így aki most zenélni vagy bármilyen performansszal szeretne fellépni Marosvásárhely utcáin, már megteheti, de csak bizonyos szabályok szerint:

Az önkormányzati képviselő hozzátette, nem csak az utcai zenélést, hanem például a graffitizést is szabályozza a határozat, amire régóta vártak a képzőművészek.

Olyan törvényt szerettem volna alkotni, amely megvédi elsősorban azokat a zenészeket, akik az utcán zenélnek, de nyilván a másik felet is figyelembe kell venni, hiszen van, akinek nem tetszik a muzsika az utcán, van, akit zavar.

Vajda György, a testületbe az RMDSZ színeiben pótlistáról bejutott tanácsos a Marosvásárhelyi Rádió stúdiótermében elismerte, gyakorlatilag semmi tapasztalattal, hályogkovácsként fogott neki legelső tanácsi határozattervezetének, de mindenképp jó szándékkal. „Láttam, hogy az utcazenélésről sehol sincs semmi, a hazai kulturális szabályzat nem vonatkozik semmiféle kültéri tevékenységre, s így arra gondoltam, hogy legyünk mi ebben az úttörők. Megpróbáltam tájékozódni, London, New York, Párizs szabályait elemeztem. Némelyeknél van licencbizottság, amelyektől az engedélyt meg kell szerezze a művész.

– fogalmazott Szász Attila, a rádió főszerkesztő-helyettese, magyarázván, miért is terelték élő beszélgetésbe az online vitákat. Az utcazene szabályozásának témája pedig a Beszéljük meg sorozat első része volt.

Az utcazenélésről folytatott vita csak egy azon témák közül, amelyek folyton érvek, ellenérvek ütköztetésére, de személyeskedésre is serkentik a marosvásárhelyieket a közösségi média felületein, a Marosvásárhelyi Rádió pedig úgy döntött, teret ad ezeknek a vitáknak, megpróbálja a feleket megszólaltatni, sőt mi több, moderálni is a beszélgetést.

Vizi Imre is próbálta az utcazenélést, a szabályozás miatt nincs benne köszönet • Fotó: Haáz Vince

Nem akarnak bizottságot a zenészek

Vizi Imre zenész elmondta, egy alkalommal ő is utcai zenélésre adta a fejét Marosvásárhelyen jótékonysági céllal, bement a polgármesteri hivatalba bejelenteni, de ők nem is értették, mit akar, és a helyi rendőrséghez küldték, akik 30 nap múlva akarták kérését elbírálni, végül szóban megegyeztek, hogy egy órát zenélhet. „Ezt nem szeretném megismételni, ezért örültem, hogy egy tanácsi határozat foglalkozik a kérdéssel, de a bizottságot én is meredeknek találom” – fogalmazta meg Vizi Imre, aki szerint

az lenne az ideális, ha nyitnának a zenészek felé: első fázisban csak minimális szabályozás, gyakorlatilag egy regisztrációs kötelezettség lépne érvénybe.

Egy másik zenész, Fehér Csaba Európa több pontján lépett fel már az utcán, két-három nagyvárost s ugyanennyi kisvárost is kipróbált Németországban, Ausztriában, Írországban, Luxemburgban, s úgy véli, a bizottság bár létezik például Párizsban, ez inkább kivétel, amit nem kéne követni Marosvásárhelyen. „Én személy szerint a szakmai bizottságot elhibázott ötletnek tartom.

Én abban hiszek, hogy ha valakinek van egy hangszer a kezében, és megpróbál valamit, az tudja megtenni, mert joga van hozzá. S aztán ha valamelyik állampolgárnak nem tetszik, akkor azt kezelni kell

–fejtette ki Fehér Csaba. Úgy véli, az utcai művészet vagy teljesen demokratikus lesz, vagy inkább ne legyen.

A Maros Művészegyüttes vezetője, Barabási Attila és a Vásárhelyi Forgatag főszervezője, Portik Vilmos is elmondta, hogy mik a tapasztalataik az utcai performanszok kapcsán, a népi együttes ugyanis a tánc világnapján szokott szervezni táncos flashmobokat közterületen, a Vásárhelyi Forgatagon pedig hol bábszínház, hol zene, hol egyéb produkció jelenik meg az utcán. Barabási Attila elmondta: ők,

hogy kikerüljék az engedélykérést, és a tizenvalahány-tagú bizottság előtt való megjelenést, négy perc alatti villámcsődületeket szerveznek, mert négy perces tánc erejéig sem területfoglalás, sem engedély nem kell.

Portik Vilmostól megtudtuk, hogy a Vásárhelyi Forgatag ideje alatti utcai művészeti tevékenységekre ők mindig területfoglalási engedélyt kérnek, illetve bizottság előtt jelennek meg, s többek közt tűzoltóknak, csendőröknek magyarázzák, hogy ki milyen produkcióval zavarja meg a köztéri csendet, s az meddig tart majd.