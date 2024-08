Cáfolják, hogy Maros megyében van a legtöbb munkanélküli a központi régióban

A hét elején a Fehér Megyei Statisztikai Hivatal közleményben számolt be arról, hogy a Központi Fejlesztési Régióba tartozó megyékben hogyan alakult a munkanélküliség. Az ügynökségnek Fehér megyében van a székhelye, és hozzá tartozik még Brassó, Hargita, Kovászna, Maros és Szeben megye is.

A munkanélküliségi ráta folyamatosan változik, de a megye ritkán haladja meg az országos átlagot. Szám szerint lehet, hogy nálunk van a legtöbb álláskereső, de ez azért is van, mert mi nagy megye vagyunk. Jelenleg is, a héten közzétett adatok szerint 732 betöltésre váró állás van Maros megyében. Két szakmai képzést is megkezdtünk augusztusban, hogy a hiányszakmákban legyenek képzett munkavállalók. Nyáron általában több alkalmazás van, mert az építkezésben és a vendéglátóiparban is keresnek a szezonra munkásokat