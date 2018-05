Bürokrácia gátolja a beruházásokat a csíkszeredai kórházban

Váratnak magukra a Hargita megyei tanács ügykezelésébe tartozó Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórház újabb beruházásai: a csíksomlyói tüdőgyógyászati és fertőző betegségek osztályának elköltöztetéséhez továbbra is területi rendezési tervre van szükség, a kórház C épületének hat éve húzódó bővítése sem zárult még le.

A már megkezdődött beruházással is nehezen haladnak, s még hol vannak azok, amelyeket el sem kezdtek... Archív • Fotó: Sándor Csilla

De igyekeznek EU-s vagy kormányzati forrásokra is pályázni, húzta alá a tanácselnök.

„Az elfogadott PUZ alapján Csíkszereda önkormányzata egy urbanisztikai bizonylatot kell kiadjon arról, hogy a két osztály számára rendelt terület megfelelő vagy sem. Sajnos a városnak még nincs érvényes általános rendezési terve (Plan Urbanistic General, rövidítve PUG), ami megnehezíti a megyei tanács fejlesztési terveinek haladását is. Most arra van szükség, hogy a hivatalok és intézmények dolgozzanak ezen” – tájékoztatott a megyei tanács elnöke. Hozzátette,

Borboly Csabától, a megyei tanács elnökétől arról érdeklődtünk, hogyan áll jelenleg a költözési folyamat. Megtudtuk, az elköltöztetéshez továbbra is egy területi rendezési tervre van szükség (Plan Urbanistic Zonal, rövidítve PUZ), amelyet három hónap múlva kapnak meg.

mivel a megyei tanácsnak van saját terület ott, közel van a sürgősségi kórházhoz, illetve városszerkezeti szempontból is megfelel. A megyei önkormányzat tavaly novemberi tájékoztatása szerint a helyszín véglegesítéséhez szükség van a csíkszeredai önkormányzat által kibocsájtandó pozitív jellegű területrendezési bizonylatra. Ennek a bizonylatnak a kibocsátására vonatkozó kérésüket múlt évben leadták. A válasz függvényében tud a megyei tanács további lépéseket tenni.

Hatéves beruházás

Borboly Csabát a megyei sürgősségi kórház C épületének bővítéséről is kérdeztük, amelynek beruházása még 2012 májusában, azaz hat éve kezdődött el. Ez tartalmazta a C épületszárny egy szinttel való bővítését, a jelenlegi műtők helyén egy nagyobb intenzív osztály és a főépületbe felköltöző szemészeti osztály helyének a kialakítását, továbbá egy új, a jelenleginél modernebb műtőblokk kiépítését.

A kivitelezés azonban számos előre nem látható problémába ütközött, így a kórház bővítése az évek során jelentősen késett.

Noha többek között az épületrész falait a földszinttől a második emeletig megerősítették, és egy új szintet is emeltek, továbbá sikerült kiépíteni a szellőztetőrendszert, illetve az intenzív osztályon is történtek beavatkozások, hat év alatt mindent egybevéve a beruházás 80 százalékát sikerült elvégezni.

Folyamatban van

Hosszabb huzavona után a megyei önkormányzat múlt nyáron kiírta a közbeszerzési eljárást a terv aktualizálására, akkori tájékoztatásuk szerint pedig már tavaly ősztől kellett volna folytatódjanak ott a munkálatok. Azonban jelenleg „a C épület felújításának tervezése folyamatban van. Küzdünk a beruházás folytatásáért, sokadik kiírásunkra jelentkezett egy bukaresti tervező cég. Új szaktervezőt voltunk kénytelenek felkérni, aki hamarosan elkészíti a kivitelezési terveket, ezt követően kiírjuk a közbeszerzési eljárást a munkálatok folytatását” – számolt be Borboly Csaba. Azt is közölte, a nehézségek ellenére a közös erőfeszítéseik jó irányba haladnak, hogy

a megyei tanács ügykezelésébe tartozó kórház megkapja a II-es kategóriájú szakmai besorolást.