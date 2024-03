Bukarestnek szeretettel március 15-én: a történelmet nem megváltoztatni kell, hanem megismerni

A didergésre késztető idő és szemerkélő eső ellenére is régen látott, többezres tömeg népesítette be nem sokkal dél előtt Kézdivásárhely főterét. A Gábor Áron 1971-ben Nagyváradról ide költöztetett szobra előtt megtartott főtéri ünnepség díszvendége idén Tánczos Barna szenátor, korábbi környezetvédelmi miniszter volt.

A volt környezetvédelmi miniszter beszédében ugyanakkor arra is figyelmeztetett, az idei választási év ismét óriási megmérettetés a magyarok számára, amelyben hasonló kiállásra van szükség. Történelmi változások korát éljük, és minden magyar ember érdeke, hogy ezeknek a mi közösségünk győztese, és ne vesztese legyen.

A csatatéren elhunytak emléke fáj, sajog, emlékeztet és öntudatra ébreszt. Az ágyban párnák között elhunytak emléke elhomályosodik, de aki a közért adta életét, az ma is köztünk él” – hívta fel a figyelmet a Zúg Március szónokversenyen első helyen végző Várza-Deák Júlia, a Bod Péter Tanítóképző tanulója.

A Molnár Levente operaénekes és a Magyar Rhapsody Projekt által előadott, a főtéri épületek ablakait is megrezegtető énekszámokat hosszan tartó vastaps kísérte, és az is elhangzott, hogy az együttes frontembere, Bársony Bálint épp tegnap vehette át az Erkel-díjat. Ugyanígy Porkoláb Tamás János, a Molnár Józsiás Általános Iskola hetedikes diákjának szavalata is nagy sikert aratott.

Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnökének üzenetét Beke Mihály András, a csíkszeredai főkonzulátus első beosztottja tolmácsolta. Az ünnepség egyházi áldással, himnuszinknak a helyi Tanulók Klubja fúvószenekara általi előadásával, illetőleg koszorúzással ért véget.