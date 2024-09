Büdös a csapvíz. A lehűlés az oka?

Hétvégén több marosvásárhelyi lakónegyedből, sőt Marosszentkirályról is arra panaszkodtak a lakók, hogy kellemetlen szaga van a vezetékes víznek. Egyesek szerint penész-, mások szerint fertőtlenítőszerre hasonlító szag árad a konyhában, ha megengedik a vízcsapot.

a külső levegő hirtelen lehűlése miatt a feldolgozásra kerülő víz is sokkal hidegebb, alacsonyabb hőmérsékleten kerül be a vezetékrendszerbe, emiatt keletkezik egy kellemetlennek mondható szag, amit a fogyasztók is éreznek.