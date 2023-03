„Tiszta ideg vagyok” – Gyergyó hokilázban ég

Együtt a feleségemmel, és egyedül is. Közben csorogtak a könnyeim. Aki egy kicsit is érez valamit a gyergyói csapat iránt, azt megdolgozta ez lelkileg” – fogalmazott az egyik sorban álló szurkoló.

A lelátókon garantált a telt ház. De mivel a gyergyószentmiklósi műjégpálya befogadóképessége véges, sokkal többen lesznek, akik máshol követik majd az esti összecsapást. Több kocsmában, bárban, vendéglőben is kivetítőkön lehet majd követni az eseményeket. A csarnok melletti Pálya Bisztróban is nagy forgalomra lehet majd számítani. Amint az egyik ott dolgozó elmondta,

Egyébként itt szokott étkezni a házigazda csapat is, amint megtudtuk, ma tavaszi zöldséglevest és parmezános sült csirkemellet ebédeltek Rinnéék.

A YourLivingroom törzsközönsége is rendszerint együtt nézi az idegenbeli meccseket, illetve a hazaiakat is, azok, akik nem jutnak be a csarnokba. Fodor Leonárd „Leó”, a létesítmény vezetője sem feledi egyhamar a pénteki győzelem alatti körömrágós, feszült meccsnézést, és a győztes gól utáni ünneplést sem. Ma is hasonlót vár.