BSW, Dzsúdló, Curtis és L.L. Junior fellépnek az idei SIC Feszten

kezdetben Csomakőrösön, majd Sugásfürdőn, végül az utóbbi években az árkosi Szentkereszty-kastélynál szervezték meg. Most újra költöznek, ez pedig a fesztiválozókat is érinti.

A helyszín a Sugásfürdőre vezető úton, a Borvíz utca végén található régi jegyszedő háztól jobbra, mintegy 300 méterre található, de megközelíthető az árkosi oldalról is. Antal Balázs, a SIC Feszt főszervezője csütörtöki sajtótájékoztatóján kiemelte, a helyszín megtekinthető a Facebook-oldalon , illetve a térképalkalmazásokban is, de mindenképpen érdemes autó nélkül érkezni.

gyalog ajánlott megközelíteni a terepet az első napon, de a későbbiekben is.

További megelőző intézkedésként a fiatalkorúakat megkülönböztető karszalaggal látják el, biztonsági okokból ugyanakkor igyekeznek bekeríteni a területet, így kizárva a medveveszélyt is.

A szervezők a helyszínváltoztatás következményeiről is beszéltek

Két új fellépőt is bejelentettek

A fiatal közönségnek kedvezve a line-upban feltűnnek a magyar zenei világ legfelkapottabb előadói. Szerdán a Pogány Induló és Ekhoe adja meg az alaphangot, csütörtökön érkezik a BSW és Manuel is, pénteken Curtis fog zenélni. Szombaton Dzsúdlóra várnak népes közönséget, vasárnap L.L. Junior zárja a bulit. Ők csak a kiemelt fellépők, a lista azonban ennél jóval hosszabb, számos lemezlovasra is számítani lehet az éjszakai partikon, ezért érdemes szemügyre venni a SIC Feszt Facebook-oldalát és hivatalos honlapját is.

Szűk egy héttel a kezdés előtt a szervezők bejelentettek két újabb fellépőt: egyikük Puya, aki elsősorban a román ajkú közönségnek kedvez, másikuk Jaber, aki a magyar és angol nyelvet ötvöző zeneszámaival vált egyre népszerűbbé Magyarországon és Erdélyben is.

Színes nappali programok

A fesztiválon berendezett sátrakban számos eseményre kerül sor, ezekről Colt Alíz programfelelős beszélt.