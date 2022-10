Brandet csinálnának a havasi mézből

Gyerekzsivaj, népdalok és versmondás töltötte be szombaton a székelyudvarhelyi Városháza teret, ugyanis ezen a hétvégén tartják az Udvarhelyszéki Mézes Napokat. Ugyancsak szombaton volt a Nektária Székelyföldi Mézverseny díjátadója.

Arcfestés, ingyen osztott tea, gyermekek által előadott népdalok és versek töltötték be szombaton a székelyudvarhelyi Városháza teret a mézben dúskáló standok mellett. A Nektária Székelyföldi Mézversenyre 77 méhész 155 termékkel nevezett be, amiket a szokásos elismerések mellett ezúttal bronz, ezüst, arany és champion kategóriában is díjaztak.

Megalkotni a székely mézet

A Nektária Székelyföldi Mézversenyt a régióban működő nyolc szakmai egyesület hozta létre, többek között közreműködött az Udvarhelyszéki Örösi Méhészek és Méhészlovagrend, valamint a székelyföldi falugazdászokat és agráriumot lelkesen támogató Székely Gazdaszervezetek Egyesülete.