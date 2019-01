Bővült a fűtéstámogatásra jogosultak köre

A minimálnyugdíjból élők is részesülhetnek most már fűtéstámogatásban, miután a kormány 615 lejről 750 lejre emelte az egy főre eső jövedelmet, ami alatt igényelhető a szubvenció.

Bizonyos esetekben elenyésző a fűtéstámogatás mértéke. Képünk illusztráció • Fotó: Barabás Ákos

A kormány hét év után megnövelte a fűtéstámogatásra jogosultak jövedelmének felső határértékét. Az adótörvénykönyvet módosító 114-es számú sürgősségi kormányrendeletbe belefoglalták, hogy

a támogatásban azok a háztartások részesülhetnek, amelyekben az egy főre eső havi nettó jövedelem nem haladja meg a 750 lejt, a módosítás előtt ez a felső határ 615 lej volt.

A határértéket 135 lejjel növelő rendelet januártól lépett hatályba.

Ez az intézkedés elsősorban a szavatolt minimálnyugdíjból élőknek kedvez, hiszen ez havi 640 lej, így korábban ez a réteg nem került be a támogatottak körébe, januártól viszont már ők is igényelhetik a támogatást – mutatott rá lapunk megkeresésére Tankó Vilmos, a sepsiszentgyörgyi polgármesteri hivatal szociális igazgatóságának vezetője. Felhívta egyúttal a figyelmet arra is, hogy

a szubvenció értéke nem változott.

Az odaítélt támogatások – az összeg nagyságát tekintve – hét kategóriába sorolhatóak, az igénylő személyek havi nettó jövedelme szerint. Például, ha egy háztartásban az egy főre eső nettó jövedelem 155 lej, akkor gázfűtés esetén 262 lej, fával fűtés esetében pedig 54 lej értékben kaphatnak pótlékot. Amennyiben a személyek jövedelme a felső érték felé közelít, a támogatás értéke 20 lej lehet. Tehát

akik a módosítás nyomán kerültek be a kedvezményezettek körébe legtöbb húsz lejes fűtéspótlékra számíthatnak.

A fűtéstámogatás amúgy legtöbb öt hónapra igényelhető, november és március között, vagyis aki most január 20-ig benyújtja az igénylést, még három hónapig megkaphatja. Tankó Vilmos kifejtette,

február-március hónapokban is kérhető a pótlék, de visszamenőleg nem jár, tehát akkor már csak azokra a hónapokra folyósítják.

Mint ismeretes, a kormány legutóbb 2011-ben szabályozta a fűtéstámogatás odaítélésének feltételeit, akkor 615 lej volt a minimálbér. Ezt az értéket hét évig nem módosították, így minden évben csökkent a jogosultak száma. Évekkel ezelőtt például Sepsiszentgyörgyön még 8000 család kapott fűtéspótlékot, ebben a fűtési idényben, a módosítás előtt 398 családnak hagyták jóvá a szubvenciót. Most, a határérték 750 lejre emelésével a friss számítások szerint további 100-150-nel nőhet a jogosultak száma.