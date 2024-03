Bővebb kínálat és változatos programok az idei SepsiBookon

Némileg szellősebb programmal, de számos újdonsággal várják az érdeklődőket idén a SepsiBook irodalmi fesztiválra és könyvvásárra május 23–26. között a sepsiszentgyörgyi Sepsi Arénába. Az idei rendezvény újdonságairól, programpontjairól és díszvendégeiről a szervezők számoltak be pénteki sajtótájékoztatójukon.

a SepsiBookkal pedig sikerült választ adni erre a kulturális igényre, hiszen tavaly is mintegy 7500 személy érdeklődött iránta.

Ez nem azt jelenti, hogy elengedjük a közönség kezét, sőt, továbbra is szervezőcsapatunk meghatározó tagjai, mert csak velük és értük érdemes úgy dolgozni, hogy kiteljesedjen a rendezvény

– fogalmazott a SepsiBook programigazgatója, hozzáfűzve, hogy próbálnak újat is nyújtani oly módon, hogy a fesztivál két alapvető komponense, az irodalmi fesztivál és a könyvvásár egymást erősítse.

Előbbi szerző esetében az igazgató kiemelte, hogy sokszor hívták már Sepsiszentgyörgyre, és hosszú folyamat eredménye az, hogy idén megtiszteli Háromszéket a jelenlétével. A megnyitón mindkét díszvendég részt vesz, de pódiumbeszélgetésre is sor kerül majd. Kiemelt meghívottak a fesztiválon továbbá Tompa Andrea, Kiss Judit Ágnes, Karády Anna, valamint Romsics Ignác, Balázs Géza és Király László. A fiatal erdélyi költők közül Sánta Miriámmal, Sárkány Tímeával és Nagy Zalánnal találkozhat a közönség, a fiatalok kedvére tesznek ugyanakkor egy slam poetry-esttel, amelyen André Ferenc, Horváth Benji és Kemény Zsófia fognak előadni.

A SepsiBookot ezúttal is a nagy befogadóképességű Sepsi Arénában szervezik, amely idén 34 standnak ad helyet, 40 kiadóval. Gombos Zoltán, a fesztivál programkoordinátora kiemelte, két kiállítással készülnek, ugyanakkor a könyvtáras konferencia mellett a természet és a vadászat kedvelőinek is szerveznek találkozót. Mint mondta, bővítettek a standokon és a kínálaton, több kategóriában találhatnak majd kedvükre való olvasmányt az érdeklődők, többek között a főzés és a vadászat témájában, de lesz olyan stand is, ahol oktatási kiegészítő kiadványokat vásárolhatnak majd a pedagógusok és a szülők.

Ez azonban még nem a teljes lista, számos más magyar és román nyelvű szerző érkezik az eseményre, amelyen többek között a Bod Péter Megyei Könyvtár 50. születésnapját is ünneplik. Ennek keretében félnapos, nyílt műhelykonferenciát szerveznek az olvasás fejlesztéséről és hasznáról, erdélyi és magyarországi könyvtárosok részvételével.

Zenei programmal is készülnek: fellép a helyi Improvíziók, az erdővidéki Kelekótya, illetve a Felsőháromszéki Ifjúsági Fúvószenekar.

A Fitness Tribe Egyesület idén is közösségi futást szervez a városközponttól az arénáig, ennek során érdekes könyveket lehet majd nyerni a kiadók jóvoltából. Továbbá a fesztivált megelőzi egy hét, amely során a Művész Moziban a SepsiBookra hangolódó filmvetítéseket szerveznek, valamint rövidesen elindul a BookFace nevű kihívás, amely során bárki megoszthatja kedvenc könyveit úgy, hogy a fotón ő maga is szerepel az olvasmányokkal. Áprilisban ugyanakkor kvízjátékot is hirdetnek a szervezők.

A leghálásabb közönségnek is áldoznak

Az elmúlt évekhez hasonlóan idén is központi szerepet töltenek be a gyerekek és a számukra kínált programok. Ennek megfelelően ebben az évben is megszervezik a Könyvkelengyét a Bod Péter Megyei Könyvtár és a sepsiszentgyörgyi önkormányzat együttműködésében, ennek során a magyar anyanyelvű első osztályosokat Végvári Imre Jövőmenők című kötetével, a román kisiskolásokat Alina Rosetti egyik meséskönyvével ajándékozzák meg.