Bőséges a virágkínálat, sokan az összeültetett krizantémokat választják

A csíkszeredaiak is rengeteg színes virág közül válogathatnak a Promenádon és a Szabadság-téren tartott virágvásáron, de a Szentlélek és Hunyadi János utcák kereszteződésénél levő, az egykori „dollárpiac” felújított terén is be lehet szerezni a krizantémokat és árvácskákat a szeretteink sírjára.

Gyergyószentmiklóson csak szombaton működik a városi piac, itt inkább a város főterén szoktak ebben az időszakban megjelenni a virágárusok. Idén csak egy stand nyitott, ahol 6 lejért kínálják a krizantém szálját, 10 és 15 lej között változik a kisebb cserepes virágok ára. A nagyobb, cserepekben kínált virág darabja 35 lej, de érdeklődésünket látva a kereskedő 30 lejért is kínálta nekünk. Az állandó jelleggel működő virágkereskedésekben is hasonló árakat láttunk, egy szál fehér vagy sárga krizantém 6 lejbe kerül. Az egyik eladó elmondta, hogy

A vásárlók fenyőkoszorúk, illetve fenyőágakból készült dekorációk közül is választhatnak, ezeket átlagosan 15-25 lej közötti összegért kínálják az árusok, de a különlegesebb darabokért 50-60 lejt is ki kell fizetni.

A gyertyák és mécsesek terén is óriási a választék, a legegyszerűbb pasztillás gyertyák 50 baniba kerülnek, a poharasokért 3-4 lejt kérnek el, a valamivel nagyobb, üvegből készült mécsesek 10-15 lejért szerezhetők be. A legnagyobb, legdíszesebb darabok akár 80-100 lejbe is kerülhetnek, de már elektromos mécsest is vásárolhatunk 15 lejért.

A városi piacon kívül számos virág- és ajándékboltban is kínálnak a világításhoz szükséges kellékeket, így mindenki megtalálhatja az ízlésének és pénztárcájának megfelelő virágokat és kiegészítőket elhunyt szerettei emlékére.