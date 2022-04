Bónuszokkal ösztönöznék több bírság kiosztására a parkolóőröket

mert biztosan hatékonyabban dolgoznának, mint azok az alkalmazottak, akik a büntetések számától függetlenül megkapják a fizetésüket.

Változtak a besorolások

Megszavazták többek között azt is, hogy ezután a nagykórház és orvosi egyetem környékén, a Gheorghe Marinescu utcában is fizetni kell a parkolásért. Kisebb vita volt, hogy ezt a területet a drágább I-es vagy az olcsóbb, II-es zónába sorolják be, végül a kettesbe került. Eddig ingyenesen lehetett a Marinescu utcában állomásozni. Az is változás, hogy eddig a központi, Luxor alatti aluljáróban levő állomásozók az I-es zónában voltak, de most átkerültek a nullás besorolásba, ami azt jelenti, hogy nem lehet a bérleteket használni és félóránként kell fizetni a parkolásért.

Viták a támogatás kapcsán

Az utolsó, 33-as napirendi pont a helyi érdekeltségű kulturális, sport és nevelési események támogatottságáról szólt, vagyis azokról az összegekről, amelyeket a városi költségvetésből biztosítanak a szervezőknek. Radu Bălaş, a Szabad Emberek Pártjának képviselője kifejtette: