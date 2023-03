Bölényeket szaporítanának a marosvásárhelyi állatkertben

Európai bölénytehén és több egzotikus állat is érkezett az elmúlt napokban a marosvásárhelyi állatkertbe. A létesítmény vezetősége azt szeretné, hogy a marosvásárhelyi állatkert része legyen a tenyészprogramnak és közösen megmentsék a kihalástól a legnagyobb testű európai szárazföldi emlősöket.

Az állatok hamarosan társaik mellé kerülnek. Amennyiben az idő felmelegszik, a makikat a Zöld házból kiengedik a tavaly létesített szabadtéri kifutóba, így testközelből lehet megnézni őket. Zebrák is vannak már az állatkertben, a kötelező karantén után a most érkezett példány is csatlakozik hozzájuk.

A marosvásárhelyi állatkert, amint az illetékesek közölték, csatlakozni szeretne az európai állatkertek tenyészprogramjához annak érdekében, hogy hozzájárulhasson az európai bölények szaporításához. Mint ismert,