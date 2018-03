Boldog vagy és székely?

Megférhet-e egy mondatban a boldogság és a székelység? Hogyan viszonyul Székelyföld GDP-je, vásárlóereje, emberi fejlettségi indexe és az itt élők boldogság szintje egymáshoz? Jellemző-e itt is a magyaros búskomorság, vagy sokkal jobb, esetleg rosszabb a helyzet, ami a székelyek életminőségét illeti? Hogy látja ezt a kérdést a közgazdász, a vállalkozó, a filozófus, a pszichológus, az irodalmár és a vallási vezető? Mennyi a Székely Boldogság Index és hol dobog Székelyföld szíve? Március 20-án, a Boldogság Világnapjára időzített „ Mennyire boldog a székely ?” udvarhelyi rendezvényen mindez kiderül.

A vallási vonalat Demeter Sándor Lóránd, székelyderzsi unitárius tiszteletes, közgazdász képviseli, Lövétei Lázár László, sokszorosan díjazott költő, műfordító, a Székelyföld folyóirat főszerkesztője az irodalmi szempontokat hozza be, Szalay Zsuzsanna pszichológusi gondolkodással, míg Phd. Tamás Dénes filozófusi, írói, kommunikációs szakemberi véleményekkel járul hozzá az eszmecseréhez.

Az eseményen azonban nem csak a közgazdasági, szociológiai perspektíva fog megjelenni, hiszen a boldogság definíciója igen szubjektív. Éppen ezért egyéb tudományterületek képviselői is szót kapnak majd, akik kifejezetten a székely néplélek szempontjából beszélgetnek egy kerekasztal keretein belül a boldogságról.

És ha igen, más népekhez hasonlítva mennyire, miért, hogyan? „Nagy szabású, egész Székelyföldre kiterjedő online kérdőívünkkel és kutatásunkkal ezekre kerestük a választ. A kapott adatok elemzését Szabó Árpád közgazdász, a menedzsment tudományok doktora, a nagyváradi Partiumi Keresztény Egyetem oktatója, és a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem, a székelyudvarhelyi MÜTF Oktatási Központ és a Sapientia EMTE óraadó tanára végezte el és ő számította ki a Székely Boldogság Indexet is.

„Ugyanakkor nem cáfoljuk meg vállalkozó szövetséges énünket sem, azt is szeretnénk megmutatni a nagyközönségnek, hogy a helyi vállalkozók mennyi mindennel járultak már hozzá a környék és egyben saját maguk jólétéhez is, hiszen köztudott, hogy az adományozás, támogatás nem csak a fogadó félt, de a segítségnyújtót is sokkal boldogabbá teszi. Erről egy kisfilm, és a tavalyi évben az UKKSZ Jótékony Vállalkozói Díjával kitüntetett Boros Csaba fog mesélni.

– folytatta az UKKSZ ügyvezetője.

