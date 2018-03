Biztosra menne a regisztrációt tekintve az udvarhelyszéki RMDSZ

A magyarországi választói névjegyzékbe való regisztrációban, illetve a szavazólapok kitöltésében is segít az udvarhelyszéki RMDSZ, amely voksolásra buzdítja a külhoni magyar állampolgárokat. Mint a hétfői sajtótájékoztatón elhangzott, a nemzet jövőjéről kell döntenünk. Ezenkívül továbbra is gyűjtik a támogatói aláírásokat Minority SafePack elnevezésű kezdeményezésükhöz.

Bíró: az udvarhelyszékiek tudják, hogy kire kell szavazni, nem kell ezt nekik megmondani • Fotó: Barabás Ákos

„Érdekképviseletünk már megalakulása óta a demokráciát és a jogállamiságot próbálja erősíteni intézkedéseivel, ezért most is arra buzdítunk minden külhoni magyar állampolgárt, hogy vegyen részt az országgyűlési választásokon” – fogalmazott Bíró Barna Botond, az RMDSZ udvarhelyszéki szervezetének ideiglenes elnöke a hétfői sajtótájékoztatón. Hangsúlyozta,

a szavazással a nemzet jövőjéről dönthetünk.

Noha hivatalosan március 23-a a határidő, az a biztos, ha 20-áig minden magyar állampolgársággal rendelkező külhoni személy regisztrál a választói névjegyzékbe, amennyiben részt akar venni az április 8-ai országgyűlési választásokon – fejtette ki Bíró, hozzátéve, hogy ebben az érdekképviselet is segítséget nyújt. Mint mondta, az Eurotrans Alapítvány, illetve a területi RMDSZ is segíti a választásokra való regisztrálást – ahogyan eddig is tették –, így az elkövetkező napokban több településre is ellátogatnak.

Keden a kissolymosi polgármesteri hivatalban lesznek kollégáik, szerdán Újszékelyen, pénteken pedig Nagygalambfalván. Március 19-én Parajdon, 20-án Fenyéden, 21-én Oroszhegyen nyújtanak segítséget. Ezenkívül március 15-én standokat állítanak fel a megemlékezéseken, ahol nemcsak a választásokra lehet regisztrálni, de a Minority SafePack elnevezésű kisebbségvédelmi kezdeményezést is alá lehet írni, amelyhez egymillió szignóra van szükség.

Bíró rámutatott, március 15-e után érkeznek meg a szavazólapok. Aki nem tudja, hogyan kell kitölteni, segítséget kérhet az RMDSZ-es tisztségviselőktől. „Minden nagyobb településen lesz olyan kollégánk, aki segítséget tud nyújtani a szavazólap kitöltésében. Azt nem fogják megmondani, hogy kire kell voksolni, de biztos vagyok benne, hogy az itteni emberek ezt nagyon jól tudják” – fogalmazott Bíró. Az udvarhelyszéki szövetségi tagok

abban is segítenek, hogy igény esetén eljuttatják Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusára a borítékba zárt szavazatokat.

Aki igénybe venné ezt a lehetőséget, az április 7-én déli 12 óráig juttassa el a voksát tartalmazó lezárt borítékot az RMDSZ helyi szervezetéhez.

Kisebbségvédelmi csomag



Múlt hét végéig összesen 826 ezren írták alá a Minority SafePacket, amit további 2500-zal szeretnének kiegészíteni Udvarhelyszéken e hónap végéig. A kezdeményezés egyébként a városházán lévő RMDSZ-irodában is szignózható, de az önkormányzati képviselőkhöz is lehet fordulni ez ügyben, illetve az e célból felállított standoknál is segítenek.