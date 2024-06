Bizonyítottak az elektromos buszok, tovább okosodik a sepsiszentgyörgyi közszállítási rendszer

A közszállítási rendszerhez tartozik majd két terminál, egy a Petrom benzinkút mellett, egy pedig a Gólya utcában, a távolsági autóbuszállomást pedig azért vásárolta meg a város, hogy ott építsen ki egy új közlekedési központot. Tóth-Birtan Csaba alpolgármester arról is beszámolt, hogy

Ami már a lakosok számára is kézzel fogható eredmény, az a 12 elektromos busz, amit már beszerzett a város és amelyek jól bizonyítottak, mert az elmúlt télen fagyos időben sem volt gond velük. Jó kategóriájú lengyel buszokról van szó – szögezte le Antal Árpád, az autópark tehát szerinte rendben van.

36 fedett és digitális információs táblával ellátott buszmegálló is megépül a városban, 24 további csak „okos” (infotáblás) lesz, de nem fedett, mert a környezet nem teszi lehetővé.

Ezek kiépítésénél akadályozó tényező, hogy a villamossági vállalattól engedélyeket kell igényelni ahhoz, hogy beköthessék a táblákat a hálózatba, de az is lassítja a munkálatokat, hogy az önkormányzatnak a korábbitól eltérő – a polgármester szerint fölösleges, értelmetlen – feltételnek kell megfelelnie:

A technikai feltételek biztosításán túl a városnak célja új nyomvonalak kiépítése is, mert egy modern városban öt perc sétával mindenkinek el kell érnie egy buszmegállót, így vélhetően többen is igénybe veszik a tömegközlekedést, különösen ha a buszok is pontosan érkeznek – vélekedett Antal Árpád.