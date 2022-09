Bíróságra mennek a székelyföldi vállalkozók az Electrica-val szemben

Hogy milyen formában lehet az ő helyzetüket segíteni, ez is témája volt annak a kerekasztal-beszélgetésnek, amelyet az Arbor Vállalkozók Szövetsége szervezett Gyergyószentmiklóson kedden délután a tagok számára, és amelyen jelen volt Nagy-Bege Zoltán az Országos Energiaár-szabályozó Hatóság (ANRE) alelnöke, valamint Molnár Zsigmond, ügyvéd is.

A székelyföldi a HarGaz volt ügyfeleit érintő témakör kapcsán Nagy-Bege Zoltán ekképpen összegzett: „elég sok vállalkozást érint Hargita és Kovászna megyében, és talán még Maros megyében is vannak, akik érintettek ebben a kérdésben. Miután a HarGaz kivonult szolgáltatóként a piacról, végső szolgáltatóként az ügyfeleket az Electrica Furnizare vette át október 1-től, aki visszaélt a helyzetével, hónapokig nem küldött számlát a klienseknek, nem is közölte ki, milyen áron szolgáltat. Az első számlákat valamikor február-márciusban borzasztóan magas, többszörösen felfújt áron küldték ki. Ez amikor a mi tudomásunkra jutott kimentünk és egy ellenőrzést végeztünk az Electrica-nál. Jegyzőkönyvbe vettük, hogy milyen szabályzatokat szegtek meg, büntetést is kiróttunk és köteleztük, hogy korrigálja ezt a helyzetet, amire ők jelen pillanatban nem hajlandóak, ugyanis megtámadták a jegyzőkönyvet.