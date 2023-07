„Hívogató” Sepsiszentgyörgy: rókák, medvék vaddisznók a városban

Városszéli, erdő közeli ingatlannal rendelkezni sokak által vágyott állapot, de nem biztos, hogy igaz ez Székelyföld esetében is. Sepsiszentgyörgyön rókák, medvék, vaddisznók látogatják az erdőhöz közel eső utcákat, a vadállatok a központhoz is egyre közelebb tűnnek fel.

tulajdonképpen egy medvének vélt vaddisznóról van szó, amelyik a Debren utcába tévedt – nem túl messzire a központtól, de közel a városszéli erdőkhöz is. A vadállatot egy lakos quaddal kergette vissza élőhelyére.

de valamit tenni kéne ez ügyben, mert egyre inkább „urbanizálódik” a ravaszdipopuláció is: a könnyen elérhető élelem mellett az is kintebbre tereli őket a vadonból, hogy élőhelyükön az elvadult, elcsapott, falkákban vadászó kóbor kutyáktól is félniük kell.