Bevált a kísérleti szendvics-program a székelyudvarhelyi középiskolában

Nem megy veszendőbe. Bármikor megehetik és akár haza is vihetik az ételt • Fotó: Barabás Ákos

Jobb a hideg étel a melegnél

A tantestület, a tanulók és a szülők azért döntöttek a váltás mellett, mert azon kívül, hogy zavarta a tanrendet, az étkezésre szánt idő kevésnek bizonyult, emiatt nagyon sok ételt eldobtak. Most azonban mindenki elégedett.

A nagyszünetben kiosztják a fóliába csomagolt szendvicseket, amelyeket mindenki akkor fogyaszt el, amikor neki jólesik. A törvényrendelet szigorúan szabályozza az élelmiszercsomag tartalmát: ezeket nem szabad semmivel megkenni, nem lehet bennük szósz, csupán fele-fele arányban friss zöldség, valamint sovány csirke-, illetve disznóhús.

„Jobb, mint a meleg kaja, később is meg lehet enni, és haza is lehet vinni. Szerintem az iskolának is könnyebb” – mondta a tizenegyedikes Tófalvi József Attila, aki úgy véli, hogy iskolatársai is elégedettek ezzel a megoldással. Minden diák egy zsemlét kap, amibe egyszer bécsi szelet, máskor párolt hús kerül, néha sajt, ugyanakkor mindig van benne valamilyen zöldség, mikor káposzta, mikor paradicsom vagy uborka.