Beruházásból nincs hiány, de az önrészt elő kell teremteni

Befejezés előtt áll az óvoda tavaly elkezdett felújítása, a község útjainak 99 százaléka aszfaltozott lesz, és ugyanilyen arányú a csatornázás kiépítése is. Befejezik a Petőfi Sándor Művelődési Ház felújítását, és ha minden jól megy, akkor idén elkezdődik egy sportcsarnok építése is Alfaluban – sorolta Gáll Szabolcs polgármester keddi sajtótájékoztatóján.

Az utak aszfaltozására nyert pályázat kivitelezése a végéhez közeledik, még egy utca kell burkolatot kapjon. A csatornázással a vártnál lassabban haladtak, de júliusig azzal is végezni kell, és ha ez megvan, akkor csak kis zsákutcák modernizálása marad hátra a községben – ismerteti Gyergyóalfalu polgármestere.

Több más sikeres pályázatuk kivitelezése is folyamatban van, amelynek az idén szeretnének végére járni, ilyenek például az erdei és a mezei utak javításáról szóló projektek. Középületek is megújulnak, így az orvosi rendelő, és a Mikó-kúria is, ahol közösségi házat alakítanak ki.

Látványos lesz a „régi emeletes iskola” néven ismert egykori iskolaépület, ami ma kihasználatlanul áll. Heteken belül lezárul a közbeszerzési folyamat, és akkor indulhat a teljes felújítás. Amikor ez elkészül,

a mostani szűkös helyéről ide költözik át az önkormányzat, ez lesz az új községháza.

2018-ban önerőből kezdtek neki a közvilágítás modernizálásának és a borzonti kultúrház felújításának. Mindkettő el fog készülni a következő pár hónapban.

Komoly jelentősége van még az alfalvi kultúrháznál folyamatban lévő felújításnak. Csak rövid ideig kell nélkülöznie az alfalviaknak a leginkább használt termet, ahol a lakodalmak, torok és egyéb, nagyobb közönségű események zajlanak.

A fiatalok és gyermekek alighanem annak örülnek leginkább, hogy kilátásban van egy sportcsarnok építése. Ugyanis Alfaluban nemcsak egy olyan hely hiányzik, ahol szabadidejükben sportolhatnak a helyiek, hanem az iskolai tornaórákat sincs ahol megtartani a téli hónapokban. Eddig a kultúrház egyik üres szárnyában, az egykori moziteremben zajlottak az órák, de itt nem voltak megfelelő körülmények.

Elképzelésekből tehát nincs hiány, ám kérdés, hogy lesz-e pénz ezeket kivitelezni. A polgármester elmondta, mivel a felsorolt munkálatok egyszerre zajlanak, egyszerre kell az önrészt is biztosítani – ez mintegy 3 millió lej lenne. Az összeg előteremtése nehézségekbe ütközik. Hitelhez folyamodtak volna, de azt nem hagyta jóvá a minisztérium. Egy igénybe vehető hitelvonal jelent részmegoldást, de abból 2019-ben csak 300 ezer lejt használhatnak fel, azaz mindössze 10 százalékát a szükséges összegnek. Sakkozniuk kell majd az összegekkel – teszi hozzá Gáll Szabolcs. Így elképzelhető, hogy késleltetni fogják azokat a beruházásokat, amelyeknek befejezési határideje 2020 volna.