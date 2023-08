Berobbant a Tabakó!

Sepsiszentgyörgyön csütörtökön délben berobbant és vasárnap hajnalig „magas hőfokon ég” a második Tabakó ifjúsági fesztivál. Miután az egykori dohánygyár területe jól vizsgázott úgynevezett vintage rendezvényhelyszínként, a szervezők a tavalyi tapasztalatokkal felvértezve szervezték meg a koncertekkel, de elmepallérozó és kézműves programokkal is kényeztető fesztivált. Jó itt fiatalnak lenni!

Míg tavaly az első műszakban az innováció volt az előadások által körbejárt téma, idén arra keresik a választ – a sport, a geopolitika, a kultúra felől is megközelítve –, hogy

Tavaly sok kritikát kaptak a szervezők a helyi román sajtótól, amiért nem voltak románoknak szánt programpontok, idén tehát már a meghívottak körében szerepel az egyik legnépszerűbb előadó, Smiley. És nem csak ő, és ennek a hírét sikerült is eljuttatni a célközönséghez, elsősorban a szentgyörgyi román fiatalokhoz – mondta Vargha Fruzsina.

Sok nemzetközi előadó is szerepel a meghívottak listáján: Andrew Greenwood táncterapeuta a tánc és az egészség kapcsolatáról, Shaun Riordan, a „kibertér Kolumbusza” kiberdiplomáciáról, Immie Jonkmann kulturális vállalkozásvezető a kultúra városfejlesztésben betöltött szerepéről, dr. Frank Füredi szociológus, „napjaink félelemidomára” a félelem szociológiájáról tart előadást.

A jó öreg dohánygyár ereiben most friss vér folyik

A rengeteg kommunikációs csatornán azonban biztos eljutott a magyar előadók hosszú sorának híre is a különböző korosztályokhoz, hiszen nemcsak a tizen- és huszonévesek, hanem a harmincasok, negyvenesek is szép számmal látogatják a fesztivált: a Blahalouisiana, Intim Torna Illegál, Beton.Hofi, Ivan & The Parazol, Kowalsky meg a Vega, Konyha, Parno Graszt, Platon Karataev, a Punnany Masif, Tankcsapda neve harsog a molinókról – és a sor még korántsem teljes.

A harmadik műszakban

Az is jelentős változás a tavalyhoz képest, hogy a harmadik műszakban teret adtak a programban a fiatal helyi zenészeknek, lemezlovasoknak, iskolarádióknak és előadóknak. Ugyanis az első fesztiválon spontánul úgy alakult, hogy „a semmiből nőtt ki egy alternatív zenei helyszín a Futószalag mellett”, vagyis