Berecz Ildikóval folytatja háromszéki Vöröskereszt

Közel két évtized után új vezetővel folytatja karitatív tevékenységét a Kovászna Megyei Vöröskereszt, amelynek élére a szervezetnél harminckét éve dolgozó Berecz Ildikót nevezték ki. Az újdonsült igazgató újabb szolgáltatásokat is tervez a már-már családdá kovácsolódott csapattal.

„A 32 év alatt majdnem mindegyik munkafázison átmentem a Vöröskeresztnél. Középiskola után rögtön csatlakoztam önkéntesnek, de voltam raktárnok és menedzserasszisztens is, az elmúlt 15 évben pedig könyvelőnőként dolgoztam” – sorolta sokrétű tevékenységét a szervezetnél Berecz Ildikó. Érdeklődésünkre elmondta, hogy a kellő tapasztalat ellenére

Végül belátta, hogy a szervezetnél való jártassága és a közösség egybehangolt munkája révén fenntarthatják az eddigi szolgáltatásokat, de új célokat is kitűzhetnek.

Nem egy könnyű megbízatás, de próbálok megbirkózni vele. Nagyon szeretném, ha azokat a tevékenységeket, amelyeket a csapattal és az előző igazgatóval felépítettünk, tovább tudnánk vinni. Dolgozunk rajta, hogy újabb szolgáltatásokat is tudjunk majd létrehozni a közösség számára

– fogalmazott.

Az előző vezető 18 évig igazgatta a háromszéki Vöröskereszt munkáját, mielőtt február közepén a Kovászna Megyei Szociális Ellátási és Gyermekvédelmi Igazgatóság élére került. Amint arról korábban írtunk, Papp Adolf számtalan rászorulónak nyújtott segítséget a szervezetnél, többek között magán-mentőszolgálatot létesített, nyári táborokat szervezett, és ételcsomagokkal is támogatta a hátrányos helyzetűeket. „Nagyon nehéz volt az elválás, de abban a reményben búcsúztunk, hogy továbbra is itt lesz velünk, és amennyiben tud, ezentúl is segíteni fogja a tevékenységünket” – idézte fel Berecz Ildikó, aki méltósággal és tisztelettel lép elődje nyomdokaiba.