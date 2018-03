Bemutatkozik Csíkszentmiklós-Csíkborzsova Egyházi Kórusa

Csíkszentmiklós-Csíkborzsova egyházi énekkara a tavalyi kórustalálkozón • Fotó: Balla László

Csíkszentmiklós és Csíkborzsova egyházközségének kórusát az 1990-es évek elején alapította Bíró János. A jelenlegi csíksomlyói kántor ifjúsági énekkarként hozta létre a kórust, ezt később Marti Balázs és Bíró Zsolt gyarapították tovább – számolt be Balázs Botond jelenlegi kórusvezető. A kántor, akit második éve helyeztek a településre azt is kifejtette, hogy

több kórustag a kezdetek óta énekel a karban, ők a leglelkesebb kóristák, de mintegy 26-28-an rendszeresen kiveszik a részüket a kóruséneklésből.

A kántor, aki szórványból került Csíkszékre és korábban nem foglalkozott kórusvezetéssel kiemelte, nagy segítség a kántorok számára az énekkar, hiszen a liturgiát sokkal szebbé, ünnepélyesebbé teszik a kórusban felcsendülő művek.

Számomra nagy élmény volt, hogy a helyiek ennyire szeretnek énekelni, hogy ennyire tevékenyen vesznek részt a kórusban, tényleg pozitív lelkülettel csinálják azt

– mutatott rá.

A próbákról

A próbákat szeptember végétől, október elejétől rendszeresítik, elsőként a Szent Miklós-búcsúra készülnek, majd karácsonyra, húsvétra és nagyhétre, utána a kórustalálkozón vesznek részt, s továbbá minden helyi egyházi ünnepen. Emellett

a kórustagok maguk kezdeményezik, hogy ha társaik ünnepre készülnek – házasság, kortárstalálkozó –, akkor ők is bekapcsolódhassanak a liturgiába.

A heti rendszerességgel tartott szólampróbákat és összpróbákat a felújított hittanteremben tartják, egészen Úrnapjáig, utána ugyanis nyári szünet következik – részletezte a karvezető. Hozzátette,

egész évben nagy áldozatot hoznak az énekkar tagjai, hogy családjuk, munkájuk mellett az éneklésre is szakítanak idejükből, így a nyári mezei munkálatok kezdetével kimaradnak a próbák, a kántor ugyanis megérti, hogy akkor még nehezebb lenne alkalmas időpontot találni a gyakorlásra.

Fő támogatójuk a plébánia

Az éneklés mellett minden évben farsangi bált is rendeznek az énekkar tagjai. Motivációként tavaly a helyi plébános jóvoltából egy közös kiránduláson is részt vettek, amelyen mindenki nagyon jól érezte magát – emiatt Balázs Botond szeretné az ilyen alkalmakat rendszeresíteni. Mint kifejtette, támogatójuk elsősorban a plébánia, amely fedezi a kórustalálkozókra az utazási költségeket, illetve a mappákat is a plébános vásárolta számukra, de emellett a helyi közbirtokosság is biztosította támogatásáról a kórusvezetőt.

A fellépéseken rendszerint székelyruhát öltenek magukra a kórustagok, s mivel a kántor meglátása szerint a kórustalálkozók alkalmával a ruha is erősíti a viselője székely, magyar identitását, sőt általa a hagyományokat is megélik, emiatt eddig szóba sem kerül, hogy esetleg kórusruhát varrassanak.

Házasságok köttettek

A kántor számára rendszerint meghatározó élmény, amikor a mindennapok gondjait félretéve bemegy a kóruspróbákra, és meghallja az énekesek felcsendülő hangját. Ez rendszerint megerősíti őt hivatásában. A kórustagok pedig azt emlegetik gyakorta, hogy Gergely Géza plébános idejében az elindult kórus tagjai között, a próbák és együttlétek alatt szerelmek alakultak ki, majd házasságok köttettek, akik közül még ma is énekelnek a több mint húsz éve működő kórusban.

Az énekkar tagjai

Bíró Ildikó, Szabó Jolán, Nagy Szabina, Szakács Ágnes, Péter Orsolya, Sárig Mária, Antal Melinda, Bakó Mónika, Geréd Annamária, Szakács Katalin, Demeter Júlia, Molnár Zita, Szőcs Katalin, Erőss Mónika, Geréd Erzsébet, Bánfi Emőke, Koncz Barbara, Szabó Henrietta, Szabó Tímea, Bíró Sándor, Szőcs Ignác, Szőcs József, Geréd István, Péter Árpád, Zsók Attila, Molnár András, Bíró Lajos.